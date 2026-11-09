На Украине приуныли, сравнив нейтрализацию террориста в Кракове и свою беспомощную «реформированную» полицию
Действия полиции Польши во время нейтрализации террориста, устроившего стрельбу в Кракове на минувших выходных, – это небо и земля по сравнению с беспомощностью «реформированных» украинских правоохранителей, разбежавшихся во время подобного случая в Киеве.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший ВСУшник, один из «рупоров» Евромайдана Дмитрий Гнап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эти киевские патрульные не просто позорно сбежали, а еще и оставили на месте событий раненого ребенка, который истекал кровью, и которого от дальнейших выстрелов спас дворник…
И это при том, что стрелок Васильченков, в отличие от краковского стрелка,был без бронежилета и без шлема. То есть обезвредить его двум полицейским было куда легче.
Ну и вы, наверное, не удивитесь, что оба эти киевские патрульные-беглецы, как и абсолютное большинство их коллег-полицейских, на войне никогда не были и в армии не служили.
Нам тогдашний министр внутренних дел Клименко говорил, полицейские же не созданы для войны и не обучены воевать. В отличие от трактористов, строителей или программистов или других простых украинцев.
С русскими украинские полицейские воевать не обучены. В тылу они людей тоже не защищают, убегая, услышав выстрелы. А чем же они тогда занимаются, возникает вопрос?
Ну, известно, чем. Например, прикрытием мошеннических колл-центров, наркоторговли и похищением людей…
Ну, а кроме того, у украинских полицейских есть еще одна очень важная задача – ловить простых украинцев вместе с ТЦКшниками для того, чтобы отправить их на фронт вместо себя», – заявил Гнап.
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