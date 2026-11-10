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Накануне старта переговоров в Абу-Даби страны Запада и опекаемая ими бандеровская Украина устроили антироссийское шоу в Совбезе ООН.

Не замечавшие дронового террора Крыма минувшим летом, западники вдруг озаботились судьбой украинских портов и лишениями украинского населения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия попирает международное гуманитарное право, пренебрежительно относится к жизни мирных жителей. Россия продолжает носить удары по объектам инфраструктуры в Одессе, в Рени. Это не отдельные инциденты… Вместо того, чтобы включиться в переговорный процесс, Россия продолжает наносить удары по гражданскому населению, уничтожать ключевые объекты инфраструктуры и используя это с выгодой для себя, людей, которые попали в уязвимое положение», – изображал фальшивую заботу представитель Франции.

Финский дипломат достал старую «методичку» о праве Украины самой решать, можно ли вступить в НАТО (интересно, как это соотносится с раздувавшейся буквально несколько лет назад истерией по поводу расширения сотрудничества европейских стран с Китаем).

«России не следует позволить пожинать дивиденды от своей агрессии, узаконить свой империализм или же дать возможность определять судьбу других суверенных государств. Преступление агрессии не должно вознаграждаться. Любая мирная договорённость должна быть таковой, чтобы украинские суверенитеты территориальной целостности уважались. Украина должна оставаться в праве самостоятельно определять своё будущее… выбирать самостоятельно своих союзников».

Не удивил чем-то новым и бандеровский постпред Андрей Мельник.

«Только устойчивое международное давление на Россию может заставить Кремль пойти на уступки. Совет Безопасности должен серьезно повысить давление, может быть, в сто раз на Москву… Одно очевидно, без саммита, то есть встречи на самом высоком уровне, прорыва, политического прорыва, скорее всего, не будет. Вот почему президент Украины готов встретиться с Путиным как можно поскорее, будь то в Флориде в декабре на полях группы 20 или где бы то ни было в мире. Если так сложится, то и в Антарктике, но не в Москве», – кривлялся укро-посланник.

Российский же постпред Василий Небензя в ответ вновь подчеркнул, что Москва не даст Киеву передышку:

«Режим Зеленского и его западные покровители по-прежнему пытаются подменить полноценное урегулирование украинского кризиса так называемыми перемириями – энергетическим, продовольственным, воздушным и морским. За этими инициативами просматривается стремление Запада предоставить Киеву передышку для восполнения потерь, перегруппировки сил, перевооружения и восстановления боевого потенциала с расчетом на последующее возобновление боевых действий. Россия на подобную схему не пойдет. Мы не согласимся на замораживание конфликта, который позволит сохранить существующие угрозы нашей безопасности и создаст условия для новой эскалации. Наша позиция твердая и неизменная – урегулирование должно быть всеобъемлющим, прочным и долгосрочным. Предусматривать устранение первопричин украинского кризиса, прежде всего стратегических угроз западного направления, ущемление прав русского и русскоязычного населения и распространения неонацистской идеологии на Украине. Без решения этих фундаментальных вопросов никакие договоренности не обеспечат устойчивый мир».

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