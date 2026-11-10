Нам незачем закрывать испытательный полигон «Украина», – Коц

Анатолий Лапин.  
10.11.2026 13:54
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Россия не пойдет ни на энергетическое, ни, тем более, на морское перемирие.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Коц, комментируя переговоры в Абу-Даби, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не пойдет ни на энергетическое, ни, тем более, на морское перемирие. Об этом...

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 «Я думаю, что не будет там никакого прорыва, не будет там договоренности по ключевым вопросам. Ключевые вопросы – это, безусловно, земля, русский язык, Православие на Украине и внеблоковый статус Украины. По этим четырем пунктам никаких прорывов не будет, можно не ждать…

Не думаю, что будет энергетическое перемирие, не думаю, что будет морское перемирие, потому что на морском треке у нас появился аргумент, которого у нас раньше не было. Появились «БЭКи добра», которые топят сухогрузы с оружием для Украины, которые идут вдоль берегов Румынии и Болгарии, пытаются зайти на Дунай.

Вот что-то у нас в этом плане сдвинулось с мертвой точки, и насколько я осведомлен в этой сфере, у нас с этим будет все лучше и лучше. И закрывать для себя испытательный полигон, на котором можно тренироваться…», – сказал военкор.

Он обратил внимание, что призывы к морскому перемирию стали звучать лишь после того, как Россия перехватила инициативу, а когда Украина «кошмарила» дронами суда в Азовском море и возле Новороссийска – это «никого не волновало».

«Никто не желал деэскалации в Черном море, пока не начали тонуть сухогрузы, которые везут оружие в Украине. Поэтому тут нам тоже не выгодно», – заявил Коц.

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English version :: Читать на английском Нам незачем закрывать испытательный полигон «Украина», – Коц

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