«Нас сознательно загнали в долги и разорвали на части» – украинский бизнесмен обвинил США, Европу и РФ

Игорь Шкапа.  
10.11.2026 17:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия лишила Украину территорий, а Соединенные Штаты – полезных ископаемых.

Об этом в беседе с блогером Лилией Багировой заявил украинский предприниматель Денис Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия лишила Украину территорий, а Соединенные Штаты – полезных ископаемых. Об этом в беседе...

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«В 14-м году пришли разные страны. Одна страна у нас отобрала территорию – Крым, Донбасс. Россия создала войну. Другая страна уже сейчас подписала с нами тайное соглашение на распределение наших ресурсов», – заявил Долинский.

Ведущая заметила, что Украине понадобятся ресурсы в будущем, когда вместо людей «будут воевать армии из роботов».

«Посреди Европы есть огромная страна Украина с огромными запасами всех минералов, ресурсов, которые можно только придумать. И нужно, чтобы у кого-то, у этих крупных конгломератов стран, была возможность управлять этими ресурсами.

И европейцы что? Забрали себе более 10 миллионов рабочей силы. Дальше они предоставили столько кредитов в Украине, что сегодня Украина у нас является платежным банкротом», – негодовал он.

«Если вы смотрите на Украину как на свою компанию, вы набрали столько долгов, что вы никогда их не выплатите. Просто никогда. Это невозможно. Математически выплатить их невозможно. Сгенерировать столько дохода, прибыли – невозможно, чтобы выплатить долги», – подчеркнул Долинский.

В этой ситуации он читает, что Украину поставят перед фактом – расплачиваться ресурсами.

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English version :: Читать на английском «Нас сознательно загнали в долги и разорвали на части» – украинский бизнесмен обвинил США, Европу и РФ

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