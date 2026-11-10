Россия лишила Украину территорий, а Соединенные Штаты – полезных ископаемых.

Об этом в беседе с блогером Лилией Багировой заявил украинский предприниматель Денис Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 14-м году пришли разные страны. Одна страна у нас отобрала территорию – Крым, Донбасс. Россия создала войну. Другая страна уже сейчас подписала с нами тайное соглашение на распределение наших ресурсов», – заявил Долинский.

Ведущая заметила, что Украине понадобятся ресурсы в будущем, когда вместо людей «будут воевать армии из роботов».

«Посреди Европы есть огромная страна Украина с огромными запасами всех минералов, ресурсов, которые можно только придумать. И нужно, чтобы у кого-то, у этих крупных конгломератов стран, была возможность управлять этими ресурсами.

И европейцы что? Забрали себе более 10 миллионов рабочей силы. Дальше они предоставили столько кредитов в Украине, что сегодня Украина у нас является платежным банкротом», – негодовал он.