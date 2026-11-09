Командиры ВСУ заставляют подопечных сдавать телефоны с банковскими приложениями, а после отправляют их в поле с начиненными взрывчаткой рюкзаками, после чего подрывают.

Об этом в эфире видеоблога объявленного Россией в розыск политолога Юрия Романенко заявил списавшийся из ВСУ инструктор Антон Черный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Люди, которые идут на позицию, отдают обязательно свой телефон, телефон должен быть с «Приват 24», зарплатной карточкой.

Посылается группа – есть такой момент, на них вешают, говорят: «Это – посылка, 35 килограмм». Он ее несет, а там бомба. Он несет, и от него ничего не остается. То есть, он приносит и говорит: «Посылку донес», в рацию сказал – они нажали детонатор, все – пятерых тех нет. А карточки остаются.

Кто может проверить, что они там, на позиции? ДБР туда начнет двигаться, в ту сторону – наши же ФПВ их разберут. Только пройдет информация, что по этой дороге будут подъезжать люди, которые могут проконтролировать, – наши же ФПФ туда начнут работать, наша же артиллерия туда бахнет, будет создаваться такая обстановка, чтобы в любом случае не было правды. Потому что правда – вы ужаснетесь, это не Борщаговка, там ужас происходит», – заявил Черный.