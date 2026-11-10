Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Германия должна возобновить поставки газа по трубопроводу «Северный поток», чтобы не дать своей промышленности погибнуть.

Об этом управляющий директор завода алюминиевого литья под давлением TurckGmbH в Люденшайде Аксель Турк заявил в интервью каналу «Берлин 24/7», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Нужно открыть «Северный поток». По нитке этого газопровода, которая до сих пор цела, будут поступать 25 млн кубометров газа по хорошей цене. Это нам поможет. Прежде, чем Трамп заключит сделку, ее должны заключить мы. Мы должны поговорить с русскими. Кто-то должен поехать туда и сказать: мы хотим возобновить поставки, чтобы получать дешевый газ», – сказал Турк.

По его словам, немецкие литейные предприятия постоянно сокращают персонал, теряют заказы, банкротятся. Это связано с тем, что цены на газ и электроэнергию выросли в 10 раз по сравнению с 2019-м годом.

Однако каждого, кто требует возобновить российские поставки, «объявляют другом Путина и России, и тут же затыкают». Поэтому предприниматели предпочитают помалкивать и искать заказы в оборонной промышленности.

«У меня есть знакомые коллеги, которые производят детали для оборонной промышленности, например, для «Рейнметалл». А автомобильная промышленность в их регионе разваливается. Люди, которые там работали и получали высокую зарплату, теперь уходят в оборонные компании. Совпадение? Автомобильная промышленность разрушается, а оборонная промышленность развивается. Это запланировано, мне кажется» – сказал Турк.

Ссылка по теме: Расследование в Германии: «США причастны к подрыву «Северных потоков»