Если с территории Белоруссии начнутся пуски по Украине, то неонацисты немедленно ответят ударами по белорусской инфраструктуре.

Об этом на канале «Новости.Live» заявил киевский авиа-эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая попросила прокомментировать заявление узурпатора Зеленского о том, что Россия хочет разместить в Белоруссии не только ретрансляторы, но и установки, которые смогут баллистикой бить по Западной Украине.

«Это будет означать, что Белоруссия полноценно вступает в боевые действия. Лукашенко, как может, маневрирует, чтобы этого не произошло. Потому что как только что-то полетит с территории Белоруссии – белорусские НПЗ запылают.

Как раз недалеко от границы находится Мозырский НПЗ, который поставляет топливо для Брянской области, откуда совершаются пуски. Они ж не на российском топливе это делают», – сказал Романенко.