Полковник СБУ: Мы думали, что стали ровней Западу. А там нас считают варварами
Украина занималась самообманом, представляя, будто в Европа считает население советской республики ровней. В реальности украинцы там по-прежнему воспринимаются как варвары, на судьбу которых плевать.
Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все решения, которые принимала наша власть с оглядкой на партнёров, привели к тому, что Украина потеряет часть территории…
И чем дальше – тем хуже. Вот, Стамбульские соглашения. И после них всё, что шло, каждое наше решение, – было всё хуже, хуже, хуже и хуже», – сказал Стариков.
«Думали не про себя, про свою национальную безопасность, а про каких-то партнеров. Думали, что потом они нас опохмелят. Нет, не похмелят. Они отойдут в сторону, и забудут.
Потому что мы для них не являемся ровней. Если кто-то думает, что мы для них ровня – глубоко заблуждаются. Это наши некоторые псевдо-элиты, которые думают, что мы равные для них. А они всё, что восточнее Рейна, уже считают варварами.
То есть, ужасный конец, или ужас без конца. Я думаю, дело подходит к ужасному концу для постсоветской Украины», – добавил СБУшник.
English version :: Читать на английском Полковник СБУ: Мы думали, что стали ровней Западу. А там нас считают варварами