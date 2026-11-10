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Украина занималась самообманом, представляя, будто в Европа считает население советской республики ровней. В реальности украинцы там по-прежнему воспринимаются как варвары, на судьбу которых плевать.

Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все решения, которые принимала наша власть с оглядкой на партнёров, привели к тому, что Украина потеряет часть территории… И чем дальше – тем хуже. Вот, Стамбульские соглашения. И после них всё, что шло, каждое наше решение, – было всё хуже, хуже, хуже и хуже», – сказал Стариков.