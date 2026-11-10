Польский гонор поумерился: в Варшаве уже допускают опцию «пойти навстречу России»

Игорь Шкапа.  
10.11.2026 12:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 552
 
Дзен, НАТО, Политика, Польша, Россия


НАТО в нынешнем виде не в состоянии защитить Польшу.

Об этом в подкасте аналитического центра Strategy&Future заявил его директор по анализу Альберт Свидзинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО в нынешнем виде не в состоянии защитить Польшу. Об этом в подкасте аналитического...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Политолог поднял тему потенциального размещения американского ядерного оружия в Польше.

«Если русские решат вступить в войну против Польши, они могут рассматривать эти места хранения ядерного оружия как необходимую цель для удара, что может привести к непредсказуемой эскалации.

…Если мы сможем разместить это оружие на нашей территории, наша безопасность повысится, но, в то же время, ценой снижения безопасности США – за счет уменьшения погрешности, которую США имеют для принятия решения о том, готовы ли они и способны ли вступить в войну с Россией», – сказал эксперт.

Он считает, что Польша не может полагаться на НАТО в деле своей защиты, а потому ей придется выбирать из четырех вариантов.

«Ей придется либо найти региональные союзы, объявить нейтралитет и надеяться, что этого будет достаточно, либо решить, как и на каких условиях она готова пойти навстречу России, либо вооружиться ядерным оружием.

Думаю, на этот вопрос ответа пока нет. Полагаю, самое важное для польских элит — не выбирать наиболее амбициозный вариант решения этой проблемы, а именно – обретение ядерного оружия в сочетании с региональными альянсами», – говорит аналитик.

Он считает, что нужно серьезно анализировать ситуацию, с учетом экономических и демографических факторов, «опираясь на трезвое понимание стратегического положения страны».

«Самое опасное, что могут сделать польские элиты, — это цепляться за статус-кво, которого на самом деле уже не существует», – резюмировал Свидзинский.

Метки:

English version :: Читать на английском Польский гонор поумерился: в Варшаве уже допускают опцию «пойти навстречу России»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора