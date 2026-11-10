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НАТО в нынешнем виде не в состоянии защитить Польшу.

Об этом в подкасте аналитического центра Strategy&Future заявил его директор по анализу Альберт Свидзинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политолог поднял тему потенциального размещения американского ядерного оружия в Польше.

«Если русские решат вступить в войну против Польши, они могут рассматривать эти места хранения ядерного оружия как необходимую цель для удара, что может привести к непредсказуемой эскалации. …Если мы сможем разместить это оружие на нашей территории, наша безопасность повысится, но, в то же время, ценой снижения безопасности США – за счет уменьшения погрешности, которую США имеют для принятия решения о том, готовы ли они и способны ли вступить в войну с Россией», – сказал эксперт.

Он считает, что Польша не может полагаться на НАТО в деле своей защиты, а потому ей придется выбирать из четырех вариантов.

«Ей придется либо найти региональные союзы, объявить нейтралитет и надеяться, что этого будет достаточно, либо решить, как и на каких условиях она готова пойти навстречу России, либо вооружиться ядерным оружием. Думаю, на этот вопрос ответа пока нет. Полагаю, самое важное для польских элит — не выбирать наиболее амбициозный вариант решения этой проблемы, а именно – обретение ядерного оружия в сочетании с региональными альянсами», – говорит аналитик.

Он считает, что нужно серьезно анализировать ситуацию, с учетом экономических и демографических факторов, «опираясь на трезвое понимание стратегического положения страны».