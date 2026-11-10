Украине нужно поставить перед США ультиматум: или к переговорам в качестве стороны привлекается Европа, или Киев отказывается от них.

Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил бывший представитель Украины на переговорах в Минске, экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходимо украинской стороне уже сейчас вступать в диалог с Европой – и на ближайших переговорах поставить вопрос: или на переговорах как главный член переговорного процесса находится Европа… Европа должна решить, какой формат она выберет, это будет Кая Каллас, или это будет какой-то один человек и так далее – это уже дело Европы. Если этого не будет, Украина выходит из переговорного процесса. Почему? Ибо все это превращается прямо в переливание из пустого в порожнее. Кроме того, что оно просто раздражает людей, оно абсолютно ничего не приносит ни Украине, ни Европе, ни Соединенным Штатам», – заявил Бессмертный.

Кроме того, украинский дипломат посчитал, что его стране пора прекращать обращать внимание на президента США:

«С моей точки зрения, Украине необходимо распрощаться не только с Уиткоффом и Кушнером, а в том числе и с Дональдом Трампом. Понимаю, что это и так наступит, может, скорее, может позже. То, что касается Уиткоффа и Кушнера, нужно просто спокойно объяснить, в том числе и Рубио, что сохранение этих людей в переговорном процессе не позволяет не то, что вести диалог, оно наоборот, ухудшает диалог, потому что в этом отношении они занимаются не дипломатией, а бизнесом».

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