«Повесить русскую свинью»: наследники Гитлера подняли голову в Австрии – Кнайсль
Переехавшую в Россию экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль хотят лишить гражданства на родине.
Об этом она рассказала в интервью, которое вел немецкий режиссер и драматург Вильгельм Домке-Шульц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Кнайсль рассказа, что входящая в правительственную коалицию партия NEOS выступила с инициативой лишения ее австрийского гражданства, несмотря на явное противоречие международному праву.
«И аргумент такой: раз я преподаю в Санкт-Петербургском государственном университете, значит, я состою на службе у российского государства», – отметила Кнайсль.
Она говорит, что больше всего ее поражает то, в каком ключе ведется дискуссия.
«Лишить гражданства эту русскую свинью! Путинская шлюха должна висеть!» – вот в какой атмосфере всё это происходит. И это спустя шесть лет после того, как я покинула страну», – говорит экс-министр.
По ее словам, она подвергалась критике ранее, когда называла Гитлера «типичным австрийцем».
«Но почему я называю его типичным австрийцем? Он был шарлатаном, блестящим актером. В Австрии то и дело появляются такие вот шарлатаны — ими восхищаются, люди буквально едят у них с рук, и неважно, замешаны ли они, скажем, в скандалах с недвижимостью или в чем-то еще.
А Гитлер был таким вот обаятельным джентльменом из Вены, который затем сделал карьеру в Мюнхене и Берлине. И для меня он был типичным австрийцем. Я осознала это лишь в последние годы — и подверглась за это яростным нападкам..
Но я продолжаю настаивать на своем. Это понимание пришло не внезапно, с запозданием, да. И то, что Гитлер был родом из Австрии, а не Ирландии, Дагестана или Сицилии, вовсе не случайность», – заявила Кнайсль.
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