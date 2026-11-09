«Повесить русскую свинью»: наследники Гитлера подняли голову в Австрии – Кнайсль

Игорь Шкапа.  
09.11.2026 21:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 705
 
Австрия, Дзен, Дискриминация, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Украина


Переехавшую в Россию экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль хотят лишить гражданства на родине.

Об этом она рассказала в интервью, которое вел немецкий режиссер и драматург Вильгельм Домке-Шульц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Переехавшую в Россию экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль хотят лишить гражданства на родине. Об...

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Кнайсль рассказа, что входящая в правительственную коалицию партия NEOS выступила с инициативой лишения ее австрийского гражданства, несмотря на явное противоречие международному праву.

«И аргумент такой: раз я преподаю в Санкт-Петербургском государственном университете, значит, я состою на службе у российского государства», – отметила Кнайсль.

Она говорит, что больше всего ее поражает то, в каком ключе ведется дискуссия.

«Лишить гражданства эту русскую свинью! Путинская шлюха должна висеть!» – вот в какой атмосфере всё это происходит. И это спустя шесть лет после того, как я покинула страну», – говорит экс-министр.

По ее словам, она подвергалась критике ранее, когда называла Гитлера «типичным австрийцем».

«Но почему я называю его типичным австрийцем? Он был шарлатаном, блестящим актером. В Австрии то и дело появляются такие вот шарлатаны — ими восхищаются, люди буквально едят у них с рук, и неважно, замешаны ли они, скажем, в скандалах с недвижимостью или в чем-то еще.

А Гитлер был таким вот обаятельным джентльменом из Вены, который затем сделал карьеру в Мюнхене и Берлине. И для меня он был типичным австрийцем. Я осознала это лишь в последние годы — и подверглась за это яростным нападкам..

Но я продолжаю настаивать на своем. Это понимание пришло не внезапно, с запозданием, да. И то, что Гитлер был родом из Австрии, а не Ирландии, Дагестана или Сицилии, вовсе не случайность», – заявила Кнайсль.

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English version :: Читать на английском «Повесить русскую свинью»: наследники Гитлера подняли голову в Австрии – Кнайсль

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