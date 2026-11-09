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Переехавшую в Россию экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль хотят лишить гражданства на родине.

Об этом она рассказала в интервью, которое вел немецкий режиссер и драматург Вильгельм Домке-Шульц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кнайсль рассказа, что входящая в правительственную коалицию партия NEOS выступила с инициативой лишения ее австрийского гражданства, несмотря на явное противоречие международному праву.

«И аргумент такой: раз я преподаю в Санкт-Петербургском государственном университете, значит, я состою на службе у российского государства», – отметила Кнайсль.

Она говорит, что больше всего ее поражает то, в каком ключе ведется дискуссия.

«Лишить гражданства эту русскую свинью! Путинская шлюха должна висеть!» – вот в какой атмосфере всё это происходит. И это спустя шесть лет после того, как я покинула страну», – говорит экс-министр.

По ее словам, она подвергалась критике ранее, когда называла Гитлера «типичным австрийцем».