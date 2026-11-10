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Президент Хорватии Зоран Миланович вновь выступил с критикой в адрес Европейского Союза, заявив, что тот не является – и не может быть – государством, и что у него отсутствует собственная внешняя политика.

По словам политика, следствием этого становится утрата внешнеполитической самостоятельности как для Хорватии, так и для других государств-членов, передает корреспондент «Политнавигатора».

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На праздновании 64-й годовщины факультета политических наук в Загребе Зоран Миланович заявил, что Хорватии необходимо постоянно переосмысливать национальные интересы и экономические выгоды, которые приносит европейская интеграция.

«Хорватия является членом ЕС уже 13 лет, и вполне правомерно – более того, необходимо – задаться вопросом: что мы получаем от этого членства с точки зрения наших национальных интересов, которые остаются неизменными и постоянными? Нам нужно ставить эти вопросы и находить на них ответы – вовсе не для того, чтобы инициировать референдум о выходе из ЕС, поскольку это было бы ни реалистично, ни разумно», – заявил Миланович.

Говоря о приоритетах Хорватии, её президент отметил необходимость определения того, что именно составляет национальный интерес, выделив при этом вопросы безопасности, экономического роста и повышения уровня жизни граждан.

«Это те ориентиры, которыми мы руководствуемся – не для того, чтобы предаваться сетованиям, а чтобы сориентироваться и наметить дальнейшие шаги. Во всем дискурсе вокруг ЕС подлинный смысл имеет только национальный интерес – при условии, что мы осознаем его и начинаем действовать в соответствии с ним», – подчеркнул Миланович.

Перейдя к теме внешней политики, он заметил, что европейские правовые акты не претерпевали фундаментальных изменений на протяжении десятилетий, и добавил, что механизмы достижения консенсуса, существовавшие на более ранних этапах европейской интеграции, сегодня уже не действуют.

По его оценке, следствием такой ситуации стало то, что Хорватия – как, впрочем, и другие государства-члены – больше не проводит самостоятельную внешнюю политику.

«Европейский Союз – это не государство, да он им и не может быть. Он изначально задумывался не так. У него нет своей внешней политики. Плата за это такова: внешняя политика Хорватии – и не только её – попросту перестаёт существовать. Устраивает ли нас то, что мы вынуждены хранить молчание по целому ряду вопросов, а на международных площадках нас представляют бывшие политики, занявшие свои посты без какого-либо мандата? Должны ли мы этому противостоять – хотя бы на словах, на концептуальном уровне — или нам следует просто молчать и продолжать в том же духе?», – риторически обратися Миланович.

Кроме того, он высказался о нынешнем состоянии мировой демократии, проведя параллель между блокадой работы Конституционного суда Хорватии и событиями на международной арене – такими как штурм Конгресса США или политические процессы в Польше, – и задался вопросом:

«По какому праву эти круги сегодня поучают других вопросам демократии?».

Как известно, левоцентристский президент Хорватии Зоран Миланович находится в жёсткой конфронтации с пробрюссельским премьер-министром страны Андреем Пленковичем и контролируемым его соратниками министерством обороны.

Как сообщал «Политнавигатор», в июле этого года Миланович запретил правительству Хорватии принимать участие в проекте НАТО по разработке военного транспортного самолета Airbus A400M.