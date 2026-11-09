При столкновении с Россией гробы поедут десятками тысяч – экс-коммодор Британии
Всплеск популярности праворадикальных и популистских партий в Европе является следствием того, что европейцы почуяли близкую опасность и совершенно не собираются погибать на войне за идеалы евроатлантистов.
Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил коммодор британского Королевского ВМФ в отставке Стив Джерми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Им не понравилось, когда из разных мест начали привозить гробы с телами. Я всегда говорю людям, что Афганская кампания длилась 20 лет, и британские потери убитыми составили около 2 350 человек. Только что закончилась война, и потери американцев составили чуть более 2 тысячи человек. И это стало очень важной политической проблемой в обеих странах. То же самое происходит и в Канаде», – заметил он.
«И я также говорю людям, что если бы мы воевали с Россией, то речь, вероятно, шла бы о десятках тысяч жертв. Уже в первый месяц. Вот так и нужно начинать думать об этом.
Но мне пришло в голову, что на самом деле европейское население начинает осознавать это, и вы можете видеть это по нестабильности в Европе», – рассуждал Джерми.
English version :: Читать на английском При столкновении с Россией гробы поедут десятками тысяч – экс-коммодор Британии