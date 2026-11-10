«РФ заметно шагнула вперед в возможностях наносить средние и дальние удары по Украине» – контр-адмирал США
Новые российские дроны и баллистические ракеты стали оказывать заметное влияние на снижение обороноспособности Украины.
Об этом в подкасте на площадке медиаплатформы The Cipher Brief заявил контр-адмирал США в отставке Марк Монтгомери, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий спросил, что, по мнению его собеседника, является главным вызовом для Украины сегодня в ходе войны.
«Вопрос в том, где Россия продвигается быстрее, чем украинская оборона. Мы проводим много времени, думая о линии соприкосновения, о фронте — в радиусе 25–35 километров от него, о том, у кого лучше ударные беспилотники одностороннего действия, у кого лучше защита от дронов на передовой. Но Россия сделала несколько заметных шагов вперед в своих возможностях наносить удары средней и большой дальности, и это действительно начинает сказываться на Украине», – сказал американец.
Он считает, что это полностью не изменит правила игры, но «определенно окажет сильное влияние».
«И под этим я подразумеваю эволюцию беспилотников, например, появление дрона «Герань-4», у которого теперь есть реактивный ускоритель, из-за чего он летит быстрее, чем многие наземные перехватчики БПЛА. Речь идет и о темпах, с которыми они производят баллистические ракеты малой дальности и закупают их у Северной Кореи. Когда вы объединяете это вместе, частота попаданий баллистических ракет и беспилотников по всей Украине возрастает», – тревожится Монгтомери.
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