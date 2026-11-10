«РФ заметно шагнула вперед в возможностях наносить средние и дальние удары по Украине» – контр-адмирал США

Игорь Шкапа.  
10.11.2026 14:04
  (Мск) , Киев
Просмотров: 384
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Новые российские дроны и баллистические ракеты стали оказывать заметное влияние на снижение обороноспособности Украины.

Об этом в подкасте на площадке медиаплатформы The Cipher Brief заявил контр-адмирал США в отставке Марк Монтгомери, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новые российские дроны и баллистические ракеты стали оказывать заметное влияние на снижение обороноспособности Украины....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий спросил, что, по мнению его собеседника, является главным вызовом для Украины сегодня в ходе войны.

«Вопрос в том, где Россия продвигается быстрее, чем украинская оборона. Мы проводим много времени, думая о линии соприкосновения, о фронте — в радиусе 25–35 километров от него, о том, у кого лучше ударные беспилотники одностороннего действия, у кого лучше защита от дронов на передовой. Но Россия сделала несколько заметных шагов вперед в своих возможностях наносить удары средней и большой дальности, и это действительно начинает сказываться на Украине», – сказал американец.

Он считает, что это полностью не изменит правила игры, но «определенно окажет сильное влияние».

«И под этим я подразумеваю эволюцию беспилотников, например, появление дрона «Герань-4», у которого теперь есть реактивный ускоритель, из-за чего он летит быстрее, чем многие наземные перехватчики БПЛА. Речь идет и о темпах, с которыми они производят баллистические ракеты малой дальности и закупают их у Северной Кореи. Когда вы объединяете это вместе, частота попаданий баллистических ракет и беспилотников по всей Украине возрастает», – тревожится Монгтомери.

Метки:

English version :: Читать на английском «РФ заметно шагнула вперед в возможностях наносить средние и дальние удары по Украине» – контр-адмирал США

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора