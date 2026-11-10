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Новые российские дроны и баллистические ракеты стали оказывать заметное влияние на снижение обороноспособности Украины.

Об этом в подкасте на площадке медиаплатформы The Cipher Brief заявил контр-адмирал США в отставке Марк Монтгомери, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, что, по мнению его собеседника, является главным вызовом для Украины сегодня в ходе войны.

«Вопрос в том, где Россия продвигается быстрее, чем украинская оборона. Мы проводим много времени, думая о линии соприкосновения, о фронте — в радиусе 25–35 километров от него, о том, у кого лучше ударные беспилотники одностороннего действия, у кого лучше защита от дронов на передовой. Но Россия сделала несколько заметных шагов вперед в своих возможностях наносить удары средней и большой дальности, и это действительно начинает сказываться на Украине», – сказал американец.

Он считает, что это полностью не изменит правила игры, но «определенно окажет сильное влияние».