России стратегически невыгодно возобновлять поставки газа в Европу – эксперт-релокант

Елена Острякова.  
09.11.2026 22:30
  (Мск) , Москва
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Война, Газ, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Торговля, Украина


Россия не заинтересована в возобновлении газа в Европу, которая сейчас страдает от энергетического кризиса.

Об этом эксперт по энергетике (то ли иноагент, то ли просто либеральный релокант) Сергей Вакуленко написал для сайта Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не заинтересована в возобновлении газа в Европу, которая сейчас страдает от энергетического кризиса....

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«Если Россия согласится вернуться к поставкам в Европу более дешевого газа, то это высвободит у европейцев средства, которые могут пойти на помощь Украине.

Поэтому с точки зрения Кремля помогать Европе пережить газовый кризис — значит действовать против собственных интересов», – написал Вакуленко.

По его данным, российский газ сейчас составляет одну восьмую закупаемого ЕС «голубого топлива». Европа из принципа отказывается от дешевого энергоносителя и переплачивает, перебивая цену азиатских покупателей.

Поэтому биржевые цены в Европе вернулись к уровням кризисного 2022-го, а хранилища заполнены на 75% — самый низкий для этого времени года показатель за последние шесть лет.

В случае возобновления российских поставок цены на газ в Европе упадут вдвое, и Россия сможет заработать всего 10% от своей нынешней экспортной выручки.

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