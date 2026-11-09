Украина воюет, в первую очередь, сама с собой, а не с Россией. К такому выводу пришел раненый ВСУшник Станислав Меланич, который добровольно отправился на фронт, но получил увечье и едва не погиб от рук своего побратима.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога объявленного Россией в розыск политолога Юрия Романенко Меланич заявил, что командование отправило его еще с несколькими сослуживцами в один конец после вопроса, на что они регулярно сбрасываются после зарплаты. По пути ВСУшники попали под удары российских БПЛА и минометов, а пришедший на эвакуацию побратим хотел застрелить товарища.

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«Этот везет, «Космос» его позывной, тут налетают эфпивишки, и он запускает меня под них, а сам уходит. По мне гасят, задница у меня разбита – я под них упал. Одна, потом другая, а он кинул, свалил, забрал с меня шапку, перчатки и берцы… Он меня хотел застрелить – я поворачиваюсь к нему, слышу – щелкнул затвор… Я поворачиваюсь к нему, говорю: «Ты шо», – а у меня рука в кармане, тут всегда граната привязана была кольцом – если я выдергиваю, то кольцо остается там. Я выдергиваю и говорю: «Вдвоем уйдем», он разворачивается: «Дурак ты»…», – рассказывал ВСУшник.

«Он уходит, и что мне остается – ползти. Я полз, примерзал к земле, ссал под себя – холодно было, я не мог расстегнуть. Я примерзал к земле, отбивал себя автоматом. Да, я плакал, мне было больно – я отбивал себя автоматом. Я хотел выжить, хотел доказать, что, еб…й рот, с кем же мы воюем, мы между собой воюем. Я шел воевать – у меня представление было другое об армии вообще. Я шел туда добровольно, прошу заметить», – со слезами на глазах жалуется лишившийся части конечностей ВСУшник.

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