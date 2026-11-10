«Слава богу, что я оказался далеко» – Арестович отрёкся от Украины

Вадим Москаленко.  
10.11.2026 21:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 138
 
Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Проституция, Россия, Украина


Бывший советник Зе-офиса Алексей Арестович [в списке террористов и экстремистов в РФ] не хочет иметь ничего общего с Украиной и её руководством до тех пор, пока ему не сделают «хорошее предложение» после смены Зе-режима.

Об этом он заявил в своём блоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший советник Зе-офиса Алексей Арестович [в списке террористов и экстремистов в РФ] не хочет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Меня перестала интересовать Украина как политическое образование, которое я хочу возглавить. Я просто не хочу иметь с ней дело. Я вижу, куда она едет, куда зашла, какие тенденции проявились во время войны, и ничего общего с этим иметь не желаю.

Меня не интересуют украинские политики, и украинская политика. Я прекрасно понимал, кто они. Понимал, ещё когда уходил. Я, слава богу, что меня жизнь разводит с ними как можно дальше», – сказал Арестович.

При этом он подчеркнул, что если в Киеве сменится власть, и ему сделают хорошее предложение, то он может вернуться.

«Но кроме Залужного я даже не знаю, с кем это могло бы быть. Залужного я знаю с училища. Мы познакомились, когда ему было 18», – между делом напросился эмигрант.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Слава богу, что я оказался далеко» – Арестович отрёкся от Украины

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора