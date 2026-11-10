«Слава богу, что я оказался далеко» – Арестович отрёкся от Украины
Бывший советник Зе-офиса Алексей Арестович [в списке террористов и экстремистов в РФ] не хочет иметь ничего общего с Украиной и её руководством до тех пор, пока ему не сделают «хорошее предложение» после смены Зе-режима.
Об этом он заявил в своём блоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Меня перестала интересовать Украина как политическое образование, которое я хочу возглавить. Я просто не хочу иметь с ней дело. Я вижу, куда она едет, куда зашла, какие тенденции проявились во время войны, и ничего общего с этим иметь не желаю.
Меня не интересуют украинские политики, и украинская политика. Я прекрасно понимал, кто они. Понимал, ещё когда уходил. Я, слава богу, что меня жизнь разводит с ними как можно дальше», – сказал Арестович.
При этом он подчеркнул, что если в Киеве сменится власть, и ему сделают хорошее предложение, то он может вернуться.
«Но кроме Залужного я даже не знаю, с кем это могло бы быть. Залужного я знаю с училища. Мы познакомились, когда ему было 18», – между делом напросился эмигрант.
English version :: Читать на английском «Слава богу, что я оказался далеко» – Арестович отрёкся от Украины