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Бывший советник Зе-офиса Алексей Арестович [в списке террористов и экстремистов в РФ] не хочет иметь ничего общего с Украиной и её руководством до тех пор, пока ему не сделают «хорошее предложение» после смены Зе-режима.

Об этом он заявил в своём блоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня перестала интересовать Украина как политическое образование, которое я хочу возглавить. Я просто не хочу иметь с ней дело. Я вижу, куда она едет, куда зашла, какие тенденции проявились во время войны, и ничего общего с этим иметь не желаю. Меня не интересуют украинские политики, и украинская политика. Я прекрасно понимал, кто они. Понимал, ещё когда уходил. Я, слава богу, что меня жизнь разводит с ними как можно дальше», – сказал Арестович.

При этом он подчеркнул, что если в Киеве сменится власть, и ему сделают хорошее предложение, то он может вернуться.