Софиты против ведьмы: Санду превратилась в тень, как только заговорила о «светлом будущем» в ЕС

Елена Острякова.  
09.11.2026 22:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Идиотизм, Конфликт, Кризис, Молдова, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Скандал


Свет погас в помещении, где проходила конференция по расширению ЕС, когда президент Молдовы Майя Санду говорила с трибуны о евроустремлениях своей страны. Фигура президентки погрузилась в темноту ровно в тот момент, когда она говорила, что «в ЕС все страны равны, а правила соблюдают».

Также она в очередной раз обвинила Россию в энергошантаже, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Свет погас в помещении, где проходила конференция по расширению ЕС, когда президент Молдовы Майя...

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В это же время в молдавском парламенте выступала еврокомиссар Марта Кос. Оппозиционным фракциям запретили задавать  ей вопросы, и поэтому некому было испортить гостье настроение.

«Вы не просто продвигаетесь к Европе шаг за шагом, вы делаете прыжки к присоединению к ЕС», – дурачила молдаван Кос.

Она заверила, что вся Европа поддерживает такое экстравагантное передвижение, и 2027 год станет решающим.
А пока ЕС выделил Кишиневу 30 миллионов евро. О том, что в прошлые, более спокойные годы выделялось 60 и 100 млн евро – вспомнили только журналисты.

Как бы ни «скакала» Молдова, принимать в ЕС ее будут «в пакете» с Украиной. Так решили европейские партнеры, сообщил депутат Дориан Истрати.

«Да, мы продвинулись дальше, чем Украина, и это понятно почему — потому что они все-таки находятся в состоянии войны», – сказал Истрати.

В таком варианте Молдове придется долго скакать на месте. Заодно и согреется.

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