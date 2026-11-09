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Свет погас в помещении, где проходила конференция по расширению ЕС, когда президент Молдовы Майя Санду говорила с трибуны о евроустремлениях своей страны. Фигура президентки погрузилась в темноту ровно в тот момент, когда она говорила, что «в ЕС все страны равны, а правила соблюдают».

Также она в очередной раз обвинила Россию в энергошантаже, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В это же время в молдавском парламенте выступала еврокомиссар Марта Кос. Оппозиционным фракциям запретили задавать ей вопросы, и поэтому некому было испортить гостье настроение.

«Вы не просто продвигаетесь к Европе шаг за шагом, вы делаете прыжки к присоединению к ЕС», – дурачила молдаван Кос.

Она заверила, что вся Европа поддерживает такое экстравагантное передвижение, и 2027 год станет решающим.

А пока ЕС выделил Кишиневу 30 миллионов евро. О том, что в прошлые, более спокойные годы выделялось 60 и 100 млн евро – вспомнили только журналисты.

Как бы ни «скакала» Молдова, принимать в ЕС ее будут «в пакете» с Украиной. Так решили европейские партнеры, сообщил депутат Дориан Истрати.

«Да, мы продвинулись дальше, чем Украина, и это понятно почему — потому что они все-таки находятся в состоянии войны», – сказал Истрати.

В таком варианте Молдове придется долго скакать на месте. Заодно и согреется.