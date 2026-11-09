Киев вправе не пускать к себе критически настроенных по отношению к бандеровцам поляков, но те, в свою очередь, имеют право закрыть Украине путь на Запад.

Об этом в студии мультимедийного центра польской газеты Super Express заявил председатель польской ассоциации Wspólnota i Pamięć («Общность и память») Павел Здзярский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире подняли тему недопуска на Украину известного польского журналиста Лукаша Важехи, который в составе делегации должен был принять участие в мероприятии, организованной структурами МИД Украины. При этом сам журналист рассказал ранее, что СБУ наплевала на украинский МИД и внесла его в список угроз.

«К сожалению, для меня это не стало сюрпризом, поскольку Украина, а точнее, украинские спецслужбы, ведут себя подобным образом по отношению к любому, кто говорит правду об украинском геноциде, кто выступает за сохранение памяти о его жертвах или кто не является восторженным сторонником каждого решения, принимаемого в Киеве. С каждым может такое случиться», – говорит Здзярский.

Он отметил, что пару месяцев назад во въезде на Украину отказали доктору Михалу Секерке, вице-президенту Ассоциации увековечения памяти жертв преступлений украинских националистов.

«Случай с Лукашем Важехой – не единственный. Можно привести и другие примеры: речь идет не только о ситуациях, когда человек едет, как в случае с Лукашем, на журналистскую дискуссию или похороны жертв геноцида. Это касается даже тех, кто везет гуманитарную помощь. В декабре прошлого года — как раз перед Рождеством — моему знакомому, Веславу Новаковскому, так же отказали во въезде на Украину. Мы просто направлялись навестить поляков, живущих во Львове и его окрестностях — да, поляки там до сих пор живут. Конечно, их совсем немного, но они есть, и о них стоит помнить. Главный организатор этой гуманитарной миссии не смог пересечь границу. Причина неясна — и в этом еще одна проблема: СБУ никогда не объясняет мотивы своих решений. Более того, люди даже не подозревают, что находятся в «черном списке» СБУ. Узнают они об этом только по прибытии на границу», – сказал журналист.

Он указывает, что в Польше нашлись люди, которые поддержали СБУ в ситуации с Важехой – мол, он «плюет на Украину».