Тотально нечем перехватывать: Европа не может защитить Украину от российских дронов и баллистики – британский аналитик
У всех стран НАТО недостаточно ракет-перехватчиков, чтобы хотя бы частично прикрыть небо над Украиной от российских дронов.
Об этом на своём канале заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Немцы теперь заявляют, что у них закончились ракеты для ПВО. У них недостаточно ракет-перехватчиков для «Пэтриот» для поддержки Украины.
Украина может подвергнуться беспощадным бомбардировкам со стороны русских, но Германия не в состоянии изменить ситуацию и помочь Украине, предоставив ей больше средств ПВО.
И то же самое можно сказать обо всей Европе, обо всем НАТО. Количество как старых ракет-перехватчиков ПАК-2, которые, кстати, по общему мнению, не способны сбивать баллистические ракеты, так и более совершенных ракет-перехватчиков ПАК-3», – сказал Меркурис.
«Количество этих ракет-перехватчиков в Европе сейчас настолько мало, что отправка ещё большего их количества на Украину ослабит оставшуюся противовоздушную оборону Европы.
И американцы не в состоянии дать гарантии, потому что производство ракет к «Пэтриот» в США остается на слишком низком уровне, чтобы восполнить даже пробелы в собственном арсенале Америки. Не говоря уже о том, чтобы покрыть потребности американских союзников на Ближнем Востоке», – добавил он.
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