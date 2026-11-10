Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У всех стран НАТО недостаточно ракет-перехватчиков, чтобы хотя бы частично прикрыть небо над Украиной от российских дронов.

Об этом на своём канале заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Немцы теперь заявляют, что у них закончились ракеты для ПВО. У них недостаточно ракет-перехватчиков для «Пэтриот» для поддержки Украины. Украина может подвергнуться беспощадным бомбардировкам со стороны русских, но Германия не в состоянии изменить ситуацию и помочь Украине, предоставив ей больше средств ПВО. И то же самое можно сказать обо всей Европе, обо всем НАТО. Количество как старых ракет-перехватчиков ПАК-2, которые, кстати, по общему мнению, не способны сбивать баллистические ракеты, так и более совершенных ракет-перехватчиков ПАК-3», – сказал Меркурис.