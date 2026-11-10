Тотально нечем перехватывать: Европа не может защитить Украину от российских дронов и баллистики – британский аналитик

Максим Столяров.  
10.11.2026 20:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 300
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


У всех стран НАТО недостаточно ракет-перехватчиков, чтобы хотя бы частично прикрыть небо над Украиной от российских дронов.

Об этом на своём канале заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У всех стран НАТО недостаточно ракет-перехватчиков, чтобы хотя бы частично прикрыть небо над Украиной...

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«Немцы теперь заявляют, что у них закончились ракеты для ПВО. У них недостаточно ракет-перехватчиков для «Пэтриот» для поддержки Украины.

Украина может подвергнуться беспощадным бомбардировкам со стороны русских, но Германия не в состоянии изменить ситуацию и помочь Украине, предоставив ей больше средств ПВО.

И то же самое можно сказать обо всей Европе, обо всем НАТО. Количество как старых ракет-перехватчиков ПАК-2, которые, кстати, по общему мнению, не способны сбивать баллистические ракеты, так и более совершенных ракет-перехватчиков ПАК-3», – сказал Меркурис.

«Количество этих ракет-перехватчиков в Европе сейчас настолько мало, что отправка ещё большего их количества на Украину ослабит оставшуюся противовоздушную оборону Европы.

И американцы не в состоянии дать гарантии, потому что производство ракет к «Пэтриот» в США остается на слишком низком уровне, чтобы восполнить даже пробелы в собственном арсенале Америки. Не говоря уже о том, чтобы покрыть потребности американских союзников на Ближнем Востоке», – добавил он.

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English version :: Читать на английском Тотально нечем перехватывать: Европа не может защитить Украину от российских дронов и баллистики – британский аналитик

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