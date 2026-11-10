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Ни один из влиятельных польских политиков не будет закрывать глаза на героизацию бандеровщины на Украине.

Об том в эфире канала «Киев 24» заявил депутат ВР, экс-руководитель Института нацпамяти, оголтелый русофоб и бандеровец Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, могут ли сегодня считаться адвокатами Украины польский премьер Дональд Туск и глава МИД Радослав Сикорский.

«Уже точно нет. В этом вопросе риторика Сикорского и даже Туска уже ничем не отличается от риторики Навроцкого. Надо понять это. Мы часто стараемся мыслить прошлым. Да, они когда-то отличались. Сейчас, к сожалению, в польском обществе настолько выросли антиукраинские настроения, что соблазн воспользоваться этими настроениями, чтобы получить дополнительные рейтинги, захватил, в том числе либералов, левых либералов. Все играют с этими настроениями», – печалится бандеровец.

По его словам, в польском обществе и политикуме есть люди, которые поддерживают Украину.