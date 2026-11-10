«Туск и Сикорский больше не адвокаты Украины» – нацист Вятрович расстроен, но призывает не сдаваться

Игорь Шкапа.  
10.11.2026 17:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, Конфликт, Кризис, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина


Ни один из влиятельных польских политиков не будет закрывать глаза на героизацию бандеровщины на Украине.

Об том в эфире канала «Киев 24» заявил депутат ВР, экс-руководитель Института нацпамяти, оголтелый русофоб и бандеровец Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни один из влиятельных польских политиков не будет закрывать глаза на героизацию бандеровщины на...

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Ведущий спросил, могут ли сегодня считаться адвокатами Украины польский премьер Дональд Туск и глава МИД Радослав Сикорский. 

«Уже точно нет. В этом вопросе риторика Сикорского и даже Туска уже ничем не отличается от риторики Навроцкого. Надо понять это. Мы часто стараемся мыслить прошлым. Да, они когда-то отличались.

Сейчас, к сожалению, в польском обществе настолько выросли антиукраинские настроения, что соблазн воспользоваться этими настроениями, чтобы получить дополнительные рейтинги, захватил, в том числе либералов, левых либералов. Все играют с этими настроениями», – печалится бандеровец.

По его словам, в польском обществе и политикуме есть люди, которые поддерживают Украину.

«Но среди влиятельных польских политиков нет ни одного, который бы сказал: «Оставьте в покое Украину, пусть она себе делает, что хочет со своим прошлым. Они не лезут к нам со своими оценками нашего прошлого. Мы не имеем права лезть к ним».

Так и строится равенство! Если мы хотим действительно нормального партнерства, оно может быть построено только на равных отношениях. Если они считают, что они – старший брат, извините, мы уже видели старшего брата.

И более того, этот старший брат, другой, начинал то же самое. Он начинал с того, что ломал нас, склонял нас переписать свою историю. Причем ту же историю, того самого Бандеру, того же Шухевича», – не забывал прославлять нацистов Вятрович.

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English version :: Читать на английском «Туск и Сикорский больше не адвокаты Украины» – нацист Вятрович расстроен, но призывает не сдаваться

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