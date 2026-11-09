«Украинская государственная власть срослась с бандитами» – Порошенко издал недовольный хрюк

Вадим Москаленко.  
09.11.2026 19:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 447
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Из-за многочисленных коррупционных скандалов в Европе начинают понимать, что украинское государство – по сути бандитская структура.

Об этом на заседании Верховной рады заявил экс-президент Украины, а ныне депутат парламента и террорист в РФ Петр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за многочисленных коррупционных скандалов в Европе начинают понимать, что украинское государство – по сути...

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«В Европе нам всем задают вопрос: можете объяснить, что такое «Карфаген»? Это уже не коррупция, это уже не кража денег. Это срастание государственной власти с бандитами, это переход правоохранительных органов на сторону бандитизма.

Это убийство и увечье мирных и независимых граждан не только Путиным, а правоохранительными органами государства», – вещал Порошенко.

Он возмутился, что несмотря на требования некоторых депутатов, никто из участников коррупционных скандалов не был отстранён.

«Мы требовали начать этот день с заслушивания руководителей правоохранительных органов, которые были задействованы в «Карфагене», в немедленном их отстранении, для того чтобы они не имели возможности влиять на ход расследований.

И я шокирован, когда я появляюсь в парламенте и вижу: ничего не происходит!», – добавил экс-укро-президент.

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English version :: Читать на английском «Украинская государственная власть срослась с бандитами» – Порошенко издал недовольный хрюк

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