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Украине пора объявить о выходе из Будапештского меморандума, который обязывал ее отказаться от ядерного оружия, – и объединяться с Европой.

Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил бывший представитель Украины на переговорах в Минске, экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с вами хорошо знаем, что такое Будапештский меморандум. К сожалению, Трамп, Америка, подписавшие этот документ, на чьей стороне они должны быть в нынешней ситуации? Они не должны быть посредниками. Так вот, за то, что США нарушили условия Будапештского меморандума, Украина имеет право поступать так, как она считает необходимым в этой ситуации. И Украина должна инициировать собрание подписантов, на котором сделать заявление о выходе из этого соглашения, сняв с себя ответственности за все то, что там указано… На эту встречу не прибудет ни Китай, ни Российская Федерация, ни Соединенные Штаты Америки – но Украина, Франция и Великобритания заявят объединенную позицию. Сейчас важно, что делать? В настоящее время важно сближаться с Европой. Все больше и больше сближаться с Европой, вырабатывая общие координаты, общие позиции, общую доктрину, совместное движение вперед. В том числе, это как можно скорее должно привести к тому, что в Европе сформируются объединенные силы», – рассуждал Бессмертный.

По его мнению, мир планомерно скатывается к Третьей мировой войне, в которой Украина и США будут не на одной стороне: