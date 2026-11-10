В Третьей мировой Украина и США будут по разные стороны – дипломат Бессмертный
Украине пора объявить о выходе из Будапештского меморандума, который обязывал ее отказаться от ядерного оружия, – и объединяться с Европой.
Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил бывший представитель Украины на переговорах в Минске, экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы с вами хорошо знаем, что такое Будапештский меморандум. К сожалению, Трамп, Америка, подписавшие этот документ, на чьей стороне они должны быть в нынешней ситуации? Они не должны быть посредниками. Так вот, за то, что США нарушили условия Будапештского меморандума, Украина имеет право поступать так, как она считает необходимым в этой ситуации.
И Украина должна инициировать собрание подписантов, на котором сделать заявление о выходе из этого соглашения, сняв с себя ответственности за все то, что там указано…
На эту встречу не прибудет ни Китай, ни Российская Федерация, ни Соединенные Штаты Америки – но Украина, Франция и Великобритания заявят объединенную позицию.
Сейчас важно, что делать? В настоящее время важно сближаться с Европой. Все больше и больше сближаться с Европой, вырабатывая общие координаты, общие позиции, общую доктрину, совместное движение вперед. В том числе, это как можно скорее должно привести к тому, что в Европе сформируются объединенные силы», – рассуждал Бессмертный.
По его мнению, мир планомерно скатывается к Третьей мировой войне, в которой Украина и США будут не на одной стороне:
«Уже и так понятно, куда идет мир с Трампом, куда эта дорога ведет. Так если мы это с вами говорим, мы это знаем, то не лучше ли делать шаги, которые будут формировать эту коалицию, которая способна будет противостоять злу.
Вот в нынешней ситуации, если мы понимаем, что благодаря Трампу, Путину – мир просто 100% покупает билет с гарантиями на Третью мировую войну, то как можно это предотвратить? Либо предотвратить, либо в конце концов выстоять в самых экстремальных условиях – это объединившись.
Объединившись в Европе: Украине, Великобритании, Канаде, Норвегии и так далее. Вот вам рецепт действий. А эти бессмысленные болтовни и рефлексии на Дональда Трампа, они ничего абсолютно не дают».
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