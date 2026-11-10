«Всё сотрудничество с США ушло в гудок. Мы снова у разбитого корыта» – российский дипломат
В окружении Дональда Трампа уверены, что шкурные сиюминутные бизнес-интересы – это и есть полноценные межгосударственные отношения.
Об этом на канале «Красная линия» заявил отставной российский дипломат Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вся тематика российско-американских отношений за последние два года при Трампе – она просто ушла в гудок. Потому что кроме каких-то разговоров, переговоров, построения воздушных замков, ничего не было.
И в данном случае к чему мы пришли? Может быть, мы были в январе 25 года у разбитого корыта. Вот так мы у этого же разбитого корыта и остались.
Потому что сегодня совершенно очевидно, что Трамп, его семейство, оно не пыталось улучшить российско-американские отношения на государственном уровне. Оно пыталось добиться каких-то своих личных интересов, интересов бизнеса.
Они считали, что если сегодня интересы бизнеса, установятся какие-то связи между бизнес-структурами – это и будет эмпирический аналог межгосударственных отношений. Вот это вот сегодня то, что произошло в сухом остатке», – сказал дипломат.
«А дальше уже было просто, что называется, разводилово, попытка сказать, что давайте забудем о политике, давайте забудем о ваших геополитических интересах, давайте делать деньги.
Вот, собственно говоря, то послание, которое было, и которое соответствующие представители, в том числе Кирилл Дмитриев, они этим и занимались», – добавил Васильев.
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