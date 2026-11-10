«Всё сотрудничество с США ушло в гудок. Мы снова у разбитого корыта» – российский дипломат

Максим Столяров.  
10.11.2026 17:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1358
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


В окружении Дональда Трампа уверены, что шкурные сиюминутные бизнес-интересы – это и есть полноценные межгосударственные отношения.

Об этом на канале «Красная линия» заявил отставной российский дипломат Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В окружении Дональда Трампа уверены, что шкурные сиюминутные бизнес-интересы – это и есть полноценные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Вся тематика российско-американских отношений за последние два года при Трампе – она просто ушла в гудок. Потому что кроме каких-то разговоров, переговоров, построения воздушных замков, ничего не было.

И в данном случае к чему мы пришли? Может быть, мы были в январе 25 года у разбитого корыта. Вот так мы у этого же разбитого корыта и остались.

Потому что сегодня совершенно очевидно, что Трамп, его семейство, оно не пыталось улучшить российско-американские отношения на государственном уровне. Оно пыталось добиться каких-то своих личных интересов, интересов бизнеса.

Они считали, что если сегодня интересы бизнеса, установятся какие-то связи между бизнес-структурами – это и будет эмпирический аналог межгосударственных отношений. Вот это вот сегодня то, что произошло в сухом остатке», – сказал дипломат.

«А дальше уже было просто, что называется, разводилово, попытка сказать, что давайте забудем о политике, давайте забудем о ваших геополитических интересах, давайте делать деньги.

Вот, собственно говоря, то послание, которое было, и которое соответствующие представители, в том числе Кирилл Дмитриев, они этим и занимались», – добавил Васильев.

Читайте также: На следующей ступени эскалации России придётся бить первой – Евстафьев.

 

Метки: , , ,

English version :: Читать на английском «Всё сотрудничество с США ушло в гудок. Мы снова у разбитого корыта» – российский дипломат

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора