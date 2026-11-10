В окружении Дональда Трампа уверены, что шкурные сиюминутные бизнес-интересы – это и есть полноценные межгосударственные отношения.

Об этом на канале «Красная линия» заявил отставной российский дипломат Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся тематика российско-американских отношений за последние два года при Трампе – она просто ушла в гудок. Потому что кроме каких-то разговоров, переговоров, построения воздушных замков, ничего не было.

И в данном случае к чему мы пришли? Может быть, мы были в январе 25 года у разбитого корыта. Вот так мы у этого же разбитого корыта и остались.

Потому что сегодня совершенно очевидно, что Трамп, его семейство, оно не пыталось улучшить российско-американские отношения на государственном уровне. Оно пыталось добиться каких-то своих личных интересов, интересов бизнеса.

Они считали, что если сегодня интересы бизнеса, установятся какие-то связи между бизнес-структурами – это и будет эмпирический аналог межгосударственных отношений. Вот это вот сегодня то, что произошло в сухом остатке», – сказал дипломат.