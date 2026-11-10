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Израиль балансирует на грани исторической пропасти. Итоги недавних парламентских выборов не просто отразили смену политических настроений — они обнажили глубокий экзистенциальный кризис еврейского государства. Арабские партии Израиля, мобилизовав электорат (издана фетва о допуске мусульманских женщин к голосованию) и получив исторически рекордное число мандатов в Кнессете, оказались в беспрецедентной ситуации.

Теперь перед ними стоит важнейшая, безальтернативная задача: сформировать единый, монолитный политический фронт. Эта консолидация необходима ради высшей цели — недопущения формирования нового правительства Нетаньяху, чья политика, по мнению миллионов людей в регионе и правозащитников по всему миру, фактически вылилась в гуманитарную катастрофу и геноцид палестинского населения на Ближнем Востоке.

Попытки ультраправого блока и лично премьер-министра дискредитировать арабских политиков, выдвигая против них обвинения в тайном финансировании из Катара, выглядят не как серьезная политическая полемика, а как проявление нескрываемой паники. Эти нападки лишь ярко демонстрируют фундаментальную слабость партии «Ликуд». Они доказывают неспособность правого блока получить демократическое большинство в парламенте законными, мирными политическими методами, опираясь на созидательную повестку. Опираясь на маргинальные и радикальные элементы, Нетаньяху вынужден искать внешние угрозы, чтобы оправдать свое удержание власти.

Отсутствие у премьера стабильной и легитимной опоры в обществе толкает его на крайне рискованные внешнеполитические авантюры. Лишенный внутренней поддержки, Нетаньяху умышленно провоцирует новый, катастрофический виток военного конфликта с Ираном. Более того, появляются тревожные симптомы того, что израильское руководство пытается снова-здорова науськать Дональда Трампа к нанесению ядерного удара по иранским военно-промышленным и атомным объектам. Угроза масштабной региональной, а возможно и мировой войны, используется нынешним правительством как циничный инструмент для консолидации населения вокруг идеи «осажденной крепости» и удержания кресла премьера любой ценой.

Ситуацию пытается купировать президент Израиля Ицхак Герцог, предложивший Нетаньяху сделку: кровавый Биби остаётся ещё на год премьером страны, чтобы стянуть на себя весь негатив, а затем уйти в тень с гарантией не открывать против него уголовного преследования по обвинению в коррупции. Предполагается, что правящая партия «Ликуд» за это время сможет утихомирить в своих рядах радикалов и алармистов, выдвинув более адекватного кандидата на замену Нетаньяху.

Формирование партией «Ликуд» коалиционного правительства в условиях бессменного и безальтернативного Биби станет национальным бедствием. Это автоматическое продолжение курса на дальнейшую эскалацию. Война требует колоссальных ресурсов, а тотальная мобилизация работоспособного населения уже перегрузила израильскую экономику до предела. Малый бизнес разоряется, средний класс задыхается. Кабинет повышает налоги для простых граждан и безжалостно сокращает социальные расходы.

Сюда же следует добавить усиление Демпартии в США, в которой заметную роль играют мусульманские политики. Демократы уже пытаются лишить Израиль субсидий на льготную закупку американских вооружений и вообще, прекратить «плохую» войну с Ираном ради концентрации усилий на «хорошей» войне Украины против России.

В этих условиях Нетаньяху, отчаянно маневрирующий «пятой точкой», чтобы избежать ответственности за свои коррупционные проделки, не имеет ни морального, ни юридического права формировать коалиционное правительство.

Его присутствие во главе государства — это тормоз на пути к миру, безопасности и просто относительно спокойной жизни ближневосточного региона.

Нетаньяху должен уйти в отставку, уступив место тем, кто способен остановить бессмысленное кровопролитие, вернув Израиль на стабильные рельсы развития.