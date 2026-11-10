«Без ИИ нам с новыми «Геранями» не справиться!» – киевский авиаэксперт

Вадим Москаленко.  
10.11.2026 23:23
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Без установки искусственного интеллекта украинские дроны-перехватчики не смогут справиться со скоростью «Герань 4» и «Герань 5».

Об этом на канале «Новости.Live» заявил киевский авиаэксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Без установки искусственного интеллекта украинские дроны-перехватчики не смогут справиться со скоростью «Герань 4» и...

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«Не знаю, как на «Герань 5», но на «Герань 4» стояли оптические камеры, которые наблюдали за верхней и нижней полусферой сзади. Для того, чтобы когда сзади подлетает зенитный дрон, шла команда исполнять антизенитные манёвры.

И это значительно усложняет сбитие. Потому что это 700 км/ч, и если идёт резкий разворот, то нужна хорошая реакция перехватчика.

Если нет системы ИИ и системы захвата цели, так чтобы намертво, то никакой гарантии сбития не будет», – сказал Романенко.

«Я видел, как обычная (не реактивная) «Герань» крутилась, когда её пытался сбить Як-52 – спортивный самолёт, который вокруг хвоста крутится. Так он её полчаса гонял, и я даже не знаю, чем это закончилось, сбил он её или нет», – добавил он.

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English version :: Читать на английском «Без ИИ нам с новыми «Геранями» не справиться!» – киевский авиаэксперт

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