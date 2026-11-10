Несмотря на положительную динамику в исправлении недочётов и брака, пока что в зоне СВО нет таких сил, которые могли бы проломить оборону противника и углубиться километров на сто.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боевые действия идут, взяли очередной населённый пункт рядом с Ореховым, это Запорожское направление. Движемся, воюем, действуем. Но для того, чтобы прорвать систему обороны противника – нужно иметь в три раза больше сил хотя бы на одном направлении. Это тяжело сделать. Хотя бы должно быть в три раза больше беспилотных летательных аппаратов. Пока мы этого добиться не можем. Но со снабжением получше уже, конечно. Если в Курске из поставляемых коптеров семь из десяти имели недочёты и не могли быть всегда надёжно применены, плюс ко всему, из десяти катушек семь тоже склеены были – оптоволокно, и трудно было применить», – рассказал Сладков.

При этом он отметил, что сейчас такой брак – это один из десяти.

«И эта цифра постоянно снижается. Может, она даже и неактуальна сейчас. То есть мы растём в этом плане в качестве поставок. Сажаем козлов этих, которые воруют по-чёрному всё то, что касается обеспечения и поставок оружия. Многое делаем, чтобы иметь свои какие-то опции для войны. Но пока, мне кажется, вот так, чтобы забросать противника этими коптерами-камикадзе и пойти вперёд просто без остановки где-то километров на 100-150 – пока мы такой возможности не имеем», – констатировал военкор.

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