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Украину надо срочно принять в ЕС, пока она не вернулась в зону влияния России.

Об этом на конференции в Брюсселе заявил бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов, бежавший на Запад и ставший иноагентом, экстремистом и террористом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти переговоры, Уиткофф и так далее – это просто ерунда полная. Это просто заигрывание, иногда даже создание вреда для Украины. Это всё никчемные вещи. Американцы не понимают, как завершить эту войну. Они ищут экономические выгоды, и после этого думают, как их применить для завершения войны. Это абсолютно беспринципная работа. Нужно создать ситуацию, когда заканчиваются деньги. Если те санкции, которые уже есть, будут эффективно выполняться и контролироваться, то у Путина и госфинансы поплывут. А то сейчас у него с финансами всё прекрасно», – сказал Касьянов.

Он радуется поражению республиканцев в США.

«Несмотря на плохое отношение Трампа к Зеленскому, поставки не прекращены. Идут поставки даже с опережением европейских платежей. И сейчас ситуация в США встряхнётся, и будет ситуация, что американский истеблишмент всё-таки подправит Трампа. Вторая важная вещь – Украину нужно принимать в ЕС. Тогда путинская цель исчезает. Цель невключения в западный мир: Украина уже будет включена. И тема зон влияния исчезает из переговорного процесса», – добавил он.

Касьянов, в своё время получивший кличку «Миша два процента» за размер требуемых «откатов», не уточнил, за чей же счёт Украина будет харчеваться в случае экстренного «включения в западный мир».