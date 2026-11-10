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Европейские чиновники не предлагают никаких конструктивных вари антов завершения антироссийской войны, но пытаются саботировать трёхсторонние переговоры в Абу-Даби.

Об этом на своём канале заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейцы сейчас очень обеспокоены тем, что американцы и русские могут договориться друг с другом по вопросам архитектуры европейской безопасности, и настаивают на том, что они должны присутствовать. Урсула фон дер Ляйен говорит, что европейцы действительно будут участвовать в переговорах в Абу-Даби. Министр иностранных дел Франции сказал, по сути, то же самое. С аналогичными заявлениями выступил ряд других европейских чиновников. Подразумевается, что европейские чиновники поедут в Абу-Даби», – сказал Меркурис.

«В прошлом году различные европейские лидеры звонили Путину или связывались с русскими, чтобы обсудить вопросы европейского и украинского урегулирования. Русские в каждом случае видели, что все эти чиновники приезжают и связываются с ними, но не предлагают ничего нового. Европейцы приезжают с пустыми руками, без каких-либо новых идей или, по крайней мере, без того, с чем русские могли бы работать или что-то могли бы принять. И всех этих европейских чиновников вежливо послали подальше. Песков заявил, что переговоры в Абу-Даби носят исключительно трехсторонний характер. В них участвуют Россия, США и Украина. Европейцы не приглашены», – добавил он.

Меркурис считает, что прибывшие в Абу-Даби европейцы могут самовольно прийти на место проведения переговоров, и что-то учудить.