Европа уже репетирует ввод войск на Украину – британский аналитик

Максим Столяров.  
10.11.2026 19:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 286
 
Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Русофобия, Украина, Франция


В канун переговоров в Абу-Даби европейские страны-члены НАТО начали крупные учения в Польше по вводу войск на Украину.

Об этом на своём канале заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В канун переговоров в Абу-Даби европейские страны-члены НАТО начали крупные учения в Польше по...

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«Сейчас европейцы проводят учения в Польше. В них участвуют несколько тысяч британских и французских военнослужащих, и все это некая репетиция переброски западных войск на Украину после прекращения огня.

Что же, русские в ярости – и уже сделали целый ряд заявлений с осуждением этого. Они снова повторили, что учения – это подготовка к переброске британских и французских войск на Украину.

Русские считают это прямым вмешательством Британии и Франции в конфликт на Украине, а британские и французские войска на Украине в этот самый момент станут мишенью для российских военных», – сказал Меркурис.

«Но ещё проведение этих учений именно в этот момент, незадолго до начала переговоров в Абу-Даби, является исключительно провокационным и агрессивным шагом, который испортит настроение на переговорах.

Я подозреваю, что русские рассматривают это как демонстрацию военной поддержки Зеленского и украинцев со стороны британцев и французов.

Если бы британцы и французы хотели, чтобы эти переговоры состоялись, чего они не хотят, то они отменили бы эти учения», – добавил эксперт.

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