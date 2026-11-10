Европа уже репетирует ввод войск на Украину – британский аналитик
В канун переговоров в Абу-Даби европейские страны-члены НАТО начали крупные учения в Польше по вводу войск на Украину.
Об этом на своём канале заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас европейцы проводят учения в Польше. В них участвуют несколько тысяч британских и французских военнослужащих, и все это некая репетиция переброски западных войск на Украину после прекращения огня.
Что же, русские в ярости – и уже сделали целый ряд заявлений с осуждением этого. Они снова повторили, что учения – это подготовка к переброске британских и французских войск на Украину.
Русские считают это прямым вмешательством Британии и Франции в конфликт на Украине, а британские и французские войска на Украине в этот самый момент станут мишенью для российских военных», – сказал Меркурис.
«Но ещё проведение этих учений именно в этот момент, незадолго до начала переговоров в Абу-Даби, является исключительно провокационным и агрессивным шагом, который испортит настроение на переговорах.
Я подозреваю, что русские рассматривают это как демонстрацию военной поддержки Зеленского и украинцев со стороны британцев и французов.
Если бы британцы и французы хотели, чтобы эти переговоры состоялись, чего они не хотят, то они отменили бы эти учения», – добавил эксперт.
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