В канун переговоров в Абу-Даби европейские страны-члены НАТО начали крупные учения в Польше по вводу войск на Украину.

Об этом на своём канале заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас европейцы проводят учения в Польше. В них участвуют несколько тысяч британских и французских военнослужащих, и все это некая репетиция переброски западных войск на Украину после прекращения огня.

Что же, русские в ярости – и уже сделали целый ряд заявлений с осуждением этого. Они снова повторили, что учения – это подготовка к переброске британских и французских войск на Украину.

Русские считают это прямым вмешательством Британии и Франции в конфликт на Украине, а британские и французские войска на Украине в этот самый момент станут мишенью для российских военных», – сказал Меркурис.