Наводчица Надежда Савченко, вернувшаяся в Киев с фронта и раздавшая пачку интервью, выразила скепсис по поводу переговоров в Абу-Даби – она прогнозирует, что максимальным результатом может быть лишь соглашение о сборе тел погибших на линии фронта.

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«Чтобы можно было хотя бы собрать тела. И своих погибших побратимов, и тех же врагов, чтобы хотя бы очистить линию фронта. Это километры не просто мёртвых человеческих тел – это километры мёртвых человеческих тел вперемешку с минами. Для того, чтобы туда пройти, даже когда сверху тебя никто не хочет убить, туда надо ещё дойти. Это не один день. Сказать, что не надо собирать тела, – мы же понимаем, что война несёт за собой много болезней, начиная от чумы, а мы только ковид пережили. Как бы это ни звучало, это нужно делать, и хотя бы об этом могли договориться», – подчеркнула Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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