Километры трупов вперемешку с минами, – Надька Савченко о ситуации на фронте

Анатолий Лапин.  
10.11.2026 12:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина


Наводчица Надежда Савченко, вернувшаяся в Киев с фронта и раздавшая пачку интервью, выразила скепсис по поводу переговоров в Абу-Даби – она прогнозирует, что максимальным результатом может быть лишь соглашение о сборе тел погибших на линии фронта.

Наводчица Надежда Савченко, вернувшаяся в Киев с фронта и раздавшая пачку интервью, выразила скепсис...

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«Чтобы можно было хотя бы собрать тела. И своих погибших побратимов, и тех же врагов, чтобы хотя бы очистить линию фронта. Это километры не просто мёртвых человеческих тел – это километры мёртвых человеческих тел вперемешку с минами. Для того, чтобы туда пройти, даже когда сверху тебя никто не хочет убить, туда надо ещё дойти. Это не один день.

Сказать, что не надо собирать тела, – мы же понимаем, что война несёт за собой много болезней, начиная от чумы, а мы только ковид пережили. Как бы это ни звучало, это нужно делать, и хотя бы об этом могли договориться», – подчеркнула Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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English version :: Читать на английском Километры трупов вперемешку с минами, – Надька Савченко о ситуации на фронте

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