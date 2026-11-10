Надька Савченко: Европа знает – в лице Украины получит людей с проблемами, которые умеют убивать

Анатолий Лапин.  
10.11.2026 13:48
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Тезис о том, что Украина важна для Европы как «сильнейшая армия континента», – сомнителен. Европейцы прекрасно осведомлены, что в лице украинцев получат миллионы людей, умеющих убивать и имеющих проблемы.

Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявила бывшая наводчица ВСУ, ныне замкобмата по работе с личным составом в звании майора Надежда Савченко, ранее осуждённая в РФ за причастность к убийству российских журналистов и вернувшаяся на Украину по обмену, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тезис о том, что Украина важна для Европы как «сильнейшая армия континента», – сомнителен....

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«Если говорить о том, получит ли Европа самую сильную армию мира, то такой армии нет. Она получит народ, который умеет воевать, умеет убивать и у которого будут свои проблемы.

Потому что после войны мы сейчас всем народом, скажем так, приедем в Европу – у нас другие законы, мы привыкли по-другому выживать. А там всё чепурненько, как должно быть. Я не знаю, насколько это всё будет стыковаться. И, в первую очередь, об этом знают европейцы.

Поэтому все эти разговоры — это просто болтовня, попытка сесть и заплакать. А что Европа получит от этой армии?» – сказала Савченко.

Она заметила, что далеко не все захотят остаться в рядах ВСУ, поскольку многие там оказались насильно – учитывая, «сколько людей сбежало из Украины».

«Ну, те, кто выживет и ещё захочет остаться в армии, если там будет достойная европейская зарплата и так далее, возможно, ещё какие-то воины останутся», – сказала Савченко.

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English version :: Читать на английском Надька Савченко: Европа знает – в лице Украины получит людей с проблемами, которые умеют убивать

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