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Министр обороны Великобритании Джон Хилли подал в отставку из-за несогласия с оборонной политикой действующего правительства. В своем микроблоге он опубликовал письмо на имя премьера Кира Стармера, в котором говорится, что это решение принимает «с глубоким сожалением и большой неохотой». Причиной министр называет нежелание увеличивать расходы на военные нужды.





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«После того, как я объяснил вам, что не смогу принять соглашение о реструктуризации долга, которое не обеспечит нашим вооруженным силам необходимые ресурсы, у меня не осталось иного выбора, кроме как подать в отставку с поста министра обороны… Вы не смогли, а министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для ее защиты в период растущих угроз», — заявил Хили.

В письме он пишет, чтоповышением роли Британии в НАТО, но жалуется, что финансовое соглашение по Плану инвестиций в оборону, которое он получил на этой неделе, «».

Напомним, что в Британии нарастают кризисные явления в экономике, а страна испытывает трудности с финансированием ряда государственных программ, в результате чего рейтинг действующего премьера упал до минимальных значений.

По данным ВВС, британское министерство обороны запросило дополнительные 28 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет.



Теневой канцлер от лидирующей в опросах оппозиционной партии Reform UK Роберт Дженрик доволен отставкой и похвалил Хили.

«У этого правительства есть все деньги мира на безумные планы Эда Миллибанда, иностранную помощь и льготы для иностранцев. Но ничего для наших вооруженных сил. Молодец Хили. Позор им. Ривз и Стармер тоже должны уйти. А вместе с ними и это жалкое лейбористское правительство», – написал Дженрик.

Ранее Хили жаловался, что Россия заглушила сигнал британского военного самолета с ним на борту.

Кроме того, он угрожал, что по всей Украине будут военные базы НАТО.