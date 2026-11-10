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Предприятие «Беларуськалий» продолжает судиться с Литвой по поводу прекращения транзита его продукции через литовскую территорию. Оно рассматривается арбитражем Женевы

Белорусское предприятие требует компенсации в 12 миллиардов евро за прекращение транзита калийных удобрений с февраля 2022 года, когда правительство Литвы решило, что договор государственной литовской железнодорожной компании с «Беларуськалием» не отвечает интересам безопасности страны.

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В июле этого года Общий суд Европейского союза отклонил иск, однако Минск, вдохновленный успехами российских олигархов, добившихся снятия санкций, намерен искать правды и дальше.

Директор программы по России в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес считает, что шансы на успех «Беларуськалия» малы.

«Это может занять годы. Любая международная судебная процедура занимает годы. Предсказывать ее исход трудно. Но мне не кажется, что у Минска серьезные шансы выиграть этот суд, чтобы Литву обязали открыть свой порт для экспорта калийных удобрений. Тем более, заплатить ущерб», – сказал Мошес в эфире «Еврорадио».

Отсидевшая в белорусской тюрьме эконономическая обозревательница Ольга Лойко с ним не согласна.

«Этого никогда нельзя исключить. В этом прелесть и ужас европейского суда. Ты не знаешь, какую сторону он займет. Чей адвокат окажется лучше. Там международные конторы этим занимаются», – сказала она.

В 2022 году Литва объясняла свои санкции против «Беларуськалия» тем, что такие же ограничения ввели США.

Но в прошлом году президент Трамп отменил все рестрикции, однако гордые прибалтийские лимитрофы так и не открыли транзит.

Увещевания спецпредставителя Белого дома Джона Коула, который рассчитывал обменять прибалтийский транзит на освобождение «сотен политзаключенных», не подействовали.

Литву не смущают даже огромные затраты на судебные издержки. Только на адвокатов Вильнюс уже потратил 5 млн евро, и ему требуется еще 600 тыс. Сумму правительство собирается выделить из заемных средств.