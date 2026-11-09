В ближайшее воскресенье в Гагаузии пройдут знаковые выборы. Жители маленькой автономии на юге Молдовы выберут законодательные и исполнительные органы власти. Доминирующая сила в стране – русофобская партия PAS – официально в выборах не участвует. Но есть нюансы.

Неофициально же PAS – главный организатор и распорядитель этих выборов. Избрать Народное собрание (НСГ, гагаузский парламент) полагалось еще полтора года назад, в июне 2025. Однако контролируемые из Кишинева суды на протяжении полутора лет последовательно, по надуманным предлогам отменяли постановления гагаузских властей об объявлении и организации выборов. Таким образом, PAS довела Гагаузскую автономию до ситуации, когда действующее Народное собрание превысило все сроки нахождения у власти. Кишинев немедленно объявил «кризисную ситуацию», отменил еще две попытки гагаузов провести выборы, и заявил, что берет в свои руки организацию и проведение голосования.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Параллельно развивался другой сюжет – молдавские власти подбирались к башкану Евгении Гуцул. После победы на выборах на должность главы Гагаузии в мае 2023 года Гуцул буквально сразу столкнулась с противодействием из молдавской столицы. В день голосования кишиневский полицейский спецназ приехал в Комрат, чтобы похитить протоколы голосования. Затем PAS на секретных переговорах убеждала депутатов НСГ не утверждать команду Гуцул в качестве правительства автономии. Затем лидер PAS, президент Майя Санду отказалась привести Гуцул к присяге как члена правительства, хотя обязана была это сделать по закону – башкан Гагаузии член республиканского правительства.

25 марта 2025 года молдавские силовики задержали Евгению Гуцул в аэропорту Кишинева. По обвинению в незаконном финансировании избирательной кампании (спустя два года после выборов) Гуцул арестовали. Изначально всем было очевидно, что производится самое натуральное политическое преследование. Пятого августа того же года Евгению Гуцул осудили, а уже в этом году подтвердили приговор в Апелляционной палате. Под давлением PAS в августе НСГ признало должность башкана вакантной – и тем самым легитимизировало с гагаузской стороны политическую расправу над главой региона.

Таким образом, после трех лет кропотливой кулуарной работы руками подконтрольных силовых органов и судов главная русофобская партия Молдовы создала рукотворный кризис в главном пророссийском регионе страны и запустила подконтрольные выборы.

На пост башкана сегодня претендуют восемь кандидатов, однако первую четверку можно условно выделить по силам, которые они представляют.

Фаворит выборов, экс-прокурор Александр Стояногло считается скрытым кандидатом PAS. Всего два года назад он представлялся пророссийским кандидатом на выборах президента Молдовы – и в этом качестве разгромил Майю Санду. Президентом он, однако, не стал. Контролируемый Санду и PAS ЦИК с многочисленными нарушениями «натянул» недостающие голоса из диаспоры, а Стояногло после недолгих размышлений … признал поражение и призвал почти миллион избирателей, отдавших за него свои голоса, сдаться. В прошлом он уже дважды баллотировался на пост главы Гагаузии, но обе попытки отметились результатом на уровне статистической погрешности.

Другим фаворитом выборов в Гагаузии называют Фёдора Гагауза. Его поддерживает последняя оставшаяся в стране пророссийская партия – Партия социалистов Игоря Додона. Два года назад Додон и социалисты двигали в президенты Александра Стояногло, и не скрывали разочарования после его капитуляции. Через неделю они могут попытаться взять реванш – на региональных выборах. Гагауз не выскочил из табакерки накануне выборов, он живет в автономии и хорошо знаком местным элитам и избирателям. Он опирается на 23 представителей ПСРМ, которые идут в Народное собрание. В случае их общей победы в Гагаузии будет связка из башкана, сильной фракции в НСГ и фракции Партии социалистов в республиканском парламенте.

Другие двое кандидатов, мэр Комрата Сергей Анастасов и экс-депутат парламента Иванна Кёксал, как принято считать, представляют интересы Румынии и Турции соответственно.

За 35 мандатов в НСГ борются 135 кандидатов. В том числе 25 выдвиженцев-социалистов и 93 – независимых кандидатов. Впрочем, ничто не мешает независимому депутату после победы на выборах перебежать в партийный лагерь и наоборот. В Кишиневе эту особенность считают даже плюсом – молдавские спецслужбы после выборов смогут «точечно» работать с победителями.