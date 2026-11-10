Украина получит только те гарантии, на которые согласится Россия, – Рубио

Анатолий Лапин.  
10.11.2026 11:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 807
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украина может рассчитывать лишь на те гарантии безопасности, которые устроят и Россию, признал госсекретарь США Марко Рубио.

Так он ответил на вопрос журналистов, может ли Украина рассчитывать на гарантии по типу 5-й статьи НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может рассчитывать лишь на те гарантии безопасности, которые устроят и Россию, признал госсекретарь...

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«Я не думаю, что мы пришли к окончательному конкретному плану относительно того, как это выглядело…

Ключом к окончательному прекращению войны будет понимание того, что Украина будет чувствовать себя в безопасности после войны. И совершенно очевидно, что для того, чтобы это сработало, Россия также должна быть согласна с этим. Так вот, я думаю, что это и есть тот самый разговор…

Истина заключается в том, что эти гарантии безопасности будут ключевыми для того, чтобы Украина смогла на что-то согласиться. Но это должно быть что-то, с чем Россия также согласна. Я констатирую очевидное», – заявил Рубио.

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English version :: Читать на английском Украина получит только те гарантии, на которые согласится Россия, – Рубио

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