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Украина может рассчитывать лишь на те гарантии безопасности, которые устроят и Россию, признал госсекретарь США Марко Рубио.

Так он ответил на вопрос журналистов, может ли Украина рассчитывать на гарантии по типу 5-й статьи НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что мы пришли к окончательному конкретному плану относительно того, как это выглядело… Ключом к окончательному прекращению войны будет понимание того, что Украина будет чувствовать себя в безопасности после войны. И совершенно очевидно, что для того, чтобы это сработало, Россия также должна быть согласна с этим. Так вот, я думаю, что это и есть тот самый разговор… Истина заключается в том, что эти гарантии безопасности будут ключевыми для того, чтобы Украина смогла на что-то согласиться. Но это должно быть что-то, с чем Россия также согласна. Я констатирую очевидное», – заявил Рубио.

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