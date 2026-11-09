Украинский эксперт: Не надейтесь – повестка Байдена не вернётся
Дональд Трамп по итогам проигранных выборов усилил личный контроль над Республиканской партией, выдавливая из неё представителей старого истеблишмента.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Из Конгресса и Сената «выпилили» многих представителей старого республиканского истеблишмента. Удельный вес MAGA теперь будет выше. Старые республиканцы по своим взглядам намного ближе к неоконам среди демократов, чем к сторонникам Трампа», – отметил Золотарев.
Он не ожидает радикальных перемен во внешней политике Белого дома – Трамп продолжит делать ставку на лично преданных ему людей, не доверяя старым партийным кадрам.
«Трамп считает старых аппаратчиков-республиканцев ненадёжными людьми и предателями, поэтому предпочитает проверенных лоялистов. Этот курс он менять не собирается. Не стоит питать иллюзий, что демократы остановят сближение Трампа с Россией и вернут ему повестку Байдена. Этого не произойдёт», – заявил эксперт.
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