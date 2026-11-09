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Нацисты из ВСУ нуждаются в немецких новобранцах.





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о заявил в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лесусом, позвонившим ему от лица немецкого политика, судя по контексту, также бывшего министра Хайко Мааса, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Украинец зазывал немца в гости, но тот отшутился, что приедет, когда будет уверен, что его «не упакуют ТЦК».

«Нам нужны немецкие солдаты, хотите верьте, хотите нет. С исторической точки зрения это очень странно, но в наши дни нам нужны немецкие солдаты», – сказал Пристайко.

Он признал, что на Украине есть неонацисты.

«Конечно, русские называют нас фашистами и нацистами. Теперь нацисты уже не вы, а мы. Да, у нас есть украинские националисты и даже неонацисты», – сказал Пристайко.

Он уверен, что Европе придется ввести войска на Украину.