Экс-глава МИД Украины – немцам: Вам всё равно придётся ввести войска на помощь нашим нацистам
Нацисты из ВСУ нуждаются в немецких новобранцах.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.Об этом экс-министр иностранных дел Украины, бывший посол в Британии Вадим Пристайко заявил в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лесусом, позвонившим ему от лица немецкого политика, судя по контексту, также бывшего министра Хайко Мааса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Украинец зазывал немца в гости, но тот отшутился, что приедет, когда будет уверен, что его «не упакуют ТЦК».
«Нам нужны немецкие солдаты, хотите верьте, хотите нет. С исторической точки зрения это очень странно, но в наши дни нам нужны немецкие солдаты», – сказал Пристайко.
Он признал, что на Украине есть неонацисты.
«Конечно, русские называют нас фашистами и нацистами. Теперь нацисты уже не вы, а мы. Да, у нас есть украинские националисты и даже неонацисты», – сказал Пристайко.
Он уверен, что Европе придется ввести войска на Украину.
«Либо вы что-то предпримите, либо русские будут по всей Украине. Вам все равно придется с ними столкнуться», – сказал Пристайко.
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