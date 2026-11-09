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Украинский узурпатор Владимир Зеленский продолжает выступать в амплуа комика.

Об этом экс-министр иностранных дел Украины, бывший посол в Британии Вадим Пристайко заявил в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лесусом, позвонившими ему от лица немецкого политика, судя по контексту, также бывшего министра Хайко Мааса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порой это напоминает комедийное шоу. Ведь Зеленский в прошлом был комиком, и эту роль он сыграл блестяще», – сказал «Маас» о коррупционных скандалах на Украине.

«И он все еще на этой должности», – ответил Пристайко.

Он признал, что «ситуация скверная», добавив: «сложно объяснить на Западе, как мы позволяем это».

Что касается одного из главных фигурантов коррупционных скандалов, бывшего главы Зе-офиса Андрея Ермака, то он, по словам Пристайко, якобы вел успешные переговоры с Москвой до начала СВО.

«Он заставил Зеленского поверить в то, что он сможет вернуть эту проблему. Решение было не таким, как мы ожидали. Но он верил, что как-то сможет договориться. Помните этого парня – Дмитрия Козака, русского, который заменил Суркова. Ермак считал, что у него с ним хороший контакт, и это позволит им решить весь вопрос. Я не верил в это. Русские не хотели войны, они хотели, чтобы мы выполняли все, что они хотят, будь то угроза войны или полувойны. Но в любом случае они хотели воссоединить Советский Союз или что-то в этом роде», – сказал Пристайко.

Ранее в СМИ появлялись сведения, будто занимавший в 2022 году пост замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак выступал против начала СВО, уверяя, что потенциал переговоров еще не исчерпан.