Экс-глава СБУ рассказал о переговорах по румынскому поглощению Молдовы и «тройственном союзе» с Украиной
Возглавлявший СБУ во времена президентства Виктора Ющенко и считавшийся ставленником американских спецслужб Валентин Наливайченко заявил, что обсуждал с представителями США перспективы тройственного союза Украины, Румынии и Молдовы.
Об этом он рассказал румынской газете Cotidianul, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мои коллеги из США и Румынии и я приняли участие в очень специализированной рабочей сессии на конференции по перестройке Украины.
Мы обсуждали, как улучшить взаимосвязь наших систем и обмен данными, чтобы мы могли защитить Республику Молдова, Румынию и, в определенной степени, Украину от российских угроз, беспилотников, ракет и других видов атак, которые Россия может предпринять против нас.
Идея состоит в том, чтобы рассматривать Украину, Республику Молдова и Румынию как трех партнеров, а не как отдельные государства или правительства», – сказал Наливайченко.
По его мнению, Румынии и Молдове стоит вообще объединиться.
«Когда мы окажемся в Европе, будет уже не так важно, какие там границы, и где они проведены. И, если Республика Молдова решит сначала объединиться с Румынией, а затем вступить в Европейский союз, или сначала вступить в Европейский союз, а затем объединиться с Румынией, это будет их решение», – сказал Наливайченко.
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