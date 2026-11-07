Новую Бучу лепят из поселка Камышеваха под Запорожьем, где нацистская власть поставила под удар жизни десятков гражданских.

Мы, как всегда, имеем несколько картинок.

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По версии наци-пропаганды, РФ сбросила на школу девять авиабомб, чтобы мировая повесточка тут же нарисовала ужасающую картину жертв. Хотя школа давно не работала по прямому назначению — прифронтовая же местность! Зато под ней находилось подземное укрытие (противорадиационный бункер). Но все вкупе годится, чтобы Зеленский вопил о «целенаправленном и циничном убийстве мирных граждан», а главарь МИД Сибига о «полной изоляции России и международном трибунале».

Однако незадолго до случившегося запорожский кастрюльный блогер Роман Пятигорец с гордостью растрындел, что построенный в Камышевахе подземный бункер является «неприступной крепостью», в которой «сейчас расположено все управление, власть Камышевахи, а также базируются все наши операторы БПЛА».

Что ж, в России, по всей видимости, идиота услышали. Ну, в том числе. Потому что, опираясь на разведданные, заявили о «военном использовании объекта» . А на Укре… ничего не сказали мирняку, приходящему в бункер за гуманитаркой. Скорее всего, намеренно не сказали, дабы прикрываться им в медийных скандалах.

Как, собственно, и случилось. 2 ноября, не выдержав многотонных авиационных ударов авиабомб, бетонные конструкции бункера рухнули, заблокировав людей. По состоянию на 6 ноября число погибших достигло 53 человек (завалы разбирают до сих пор).

Однако раньше сообщали лишь о мирных погибших, а сегодня пошли уже и военные… видно, те самые, которые «операторы БПЛА и вся власть».

Ой, что тут началось! Сначала подкастрюльники обвинили в случившемся блогера с недержанием «потужности» — мол, хайповал и навел врага на гражданский объект. Затем стали обвинять власти Запорожской области в том, что те активно пиарили строительство «абсолютно неприступного бункера» из говна и палок, слив на него 114 бюджетных миллионов. Даже уголовку завели. Пусть тешатся…

Вопрос в другом — денацифицирована ли мразь в погонах, которая гнездилась в подземелье?..

Боюсь, выводы придется делать самим. Однако вспомним…

Вспомним первые дни войны в Харькове, когда горожане просто кричали по соцсетям и в трубки друзьям: «Уроды ВСУшники здесь — в детсадах и школах!». Вспомним, как ракеты накрыли заброшенные детские лагеря отдыха в Одессе, где проходила важная военная сходка, но о ней мы узнали только потому, что там погиб зам мэра и несколько полковников, о чем «по интернетам» завопили их родственники, а до того нам просто показывали трупы гражданских на улицах. Вспомним, как нацистские вояки регулярно кичатся в интервью, что лучшие их дроноводы прячутся по бункерам. Вспомним и догадаемся сами, ибо официальной информации о количестве военных преступников в Камышевахе все равно нет. И вряд ли будет.

А скандал у нацистов знатный получился — как кубло их в Камышевахе накрыли, так трагедия, как пыточную в Киеве, так добей «ухылянта», даже если ему 14 лет. Конченные.