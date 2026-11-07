Россия возьмет Донбасс и снисходительно предложит мир Западу – иноагент «Миша два процента»
Михаил Касьянов – бывший премьер-министр РФ, бежавший из России и ставший иноагентом, экстремистом и террористом, – уверен, что российская армия освободит Донбасс к весне 2027 года.
Об этом он заявил телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не военный эксперт, но я читал и слушал экспертов. Они считают, что такими ползучими темпами к концу весны Путин может взять весь Донбасс», – сказал Касьянов.
Он считает, что после этого боевые действия будут остановлены, и Москва будет долго обсуждать первопричины конфликта с Европой, которая «уже мечется в поисках переговорщиков».
«Путин считает, что войну нужно закончить на его условиях. Он по-прежнему уверен, что Трамп ему в этом поможет. Речь идет о сделках по перспективным проектам. Он вбил в голову россиянам и всему миру, что он должен взять Донбасс полностью.
Это проблема, которая его сдерживает сегодня. Он не примет предложения ни Трампа, ни Зеленского.
Путин хочет сам снисходительно предложить перемирие, когда он возьмет Донбасс», – сказал Касьянов.
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