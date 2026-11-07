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Михаил Касьянов – бывший премьер-министр РФ, бежавший из России и ставший иноагентом, экстремистом и террористом, – уверен, что российская армия освободит Донбасс к весне 2027 года.

Об этом он заявил телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не военный эксперт, но я читал и слушал экспертов. Они считают, что такими ползучими темпами к концу весны Путин может взять весь Донбасс», – сказал Касьянов.

Он считает, что после этого боевые действия будут остановлены, и Москва будет долго обсуждать первопричины конфликта с Европой, которая «уже мечется в поисках переговорщиков».