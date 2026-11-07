Стивен Кинзер: Байден мог произнести пять слов, и войны на Украине бы не было
США не желали показать свою слабость перед Россией, что в итоге и привело к войне на Украине.
Об этом в ходе презентации своей книги «Точка кипения: как Америка принесла войну на Украину» заявил старший научный сотрудник Института Уотсона, известный американский журналист и бывший иностранный корреспондент газеты The New York Times Стивен Кинзер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается нынешней войны в Украине, вплоть до самого начала боевых действий, всего этого, как мне кажется, можно было бы избежать, если бы Джо Байден просто произнес пять слов: «Украина не вступит в НАТО». Но американцы не могли этого сказать, потому что это звучало бы как уступка России. Как компромисс. А в Америке на такое не идут», – отметил автор книги.
Больше всего его возмутило в этой истории: эти же люди говорили не то, что думали на самом деле.
«В частных беседах, например, на званых ужинах, говорили: «Украина никогда не вступит в НАТО. До этого еще лет 50. Они же настолько отсталые. У них нет и близко того военного потенциала, который необходим для вступления в НАТО». То есть они сами в это не верили, но публично говорить об этом отказывались. И из-за этого мы получили эту ужасную войну в Украине», – подчеркнул журналист.
Он добавил, что за написание книги он взялся отчасти и потому, что его очень раздражала фраза «неспровоцированное вторжение».
«Буквально на днях я решил проверить через Google, сколько раз газета New York Times использовала выражение «неспровоцированное вторжение» за два месяца после начала конфликта? 327 раз. То есть, примерно четыре раза в день.
Конечно, часть из них могла быть в редакционных статьях или комментариях, но эта фраза постоянно мелькала и в новостных материалах. Она преподносилась как некий общепризнанный факт.
Это всё равно, что говорить о «февральском вторжении» или «военном вторжении». Вы называете его «неспровоцированным вторжением».
Я же всегда выступаю против общепринятых нарративов. А это был — и остаётся — нарратив, который широко принят в Соединённых Штатах.
Поэтому в своей книге я не занимаю никакой позиции относительно справедливости этой войны, а просто предоставляю предысторию, которая проливает свет на происходящее», – заявил Кинзер.
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