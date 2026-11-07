США не желали показать свою слабость перед Россией, что в итоге и привело к войне на Украине.

Об этом в ходе презентации своей книги «Точка кипения: как Америка принесла войну на Украину» заявил старший научный сотрудник Института Уотсона, известный американский журналист и бывший иностранный корреспондент газеты The New York Times Стивен Кинзер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается нынешней войны в Украине, вплоть до самого начала боевых действий, всего этого, как мне кажется, можно было бы избежать, если бы Джо Байден просто произнес пять слов: «Украина не вступит в НАТО». Но американцы не могли этого сказать, потому что это звучало бы как уступка России. Как компромисс. А в Америке на такое не идут», – отметил автор книги.

Больше всего его возмутило в этой истории: эти же люди говорили не то, что думали на самом деле.

«В частных беседах, например, на званых ужинах, говорили: «Украина никогда не вступит в НАТО. До этого еще лет 50. Они же настолько отсталые. У них нет и близко того военного потенциала, который необходим для вступления в НАТО». То есть они сами в это не верили, но публично говорить об этом отказывались. И из-за этого мы получили эту ужасную войну в Украине», – подчеркнул журналист.

Он добавил, что за написание книги он взялся отчасти и потому, что его очень раздражала фраза «неспровоцированное вторжение».