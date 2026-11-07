«Летом нас оттуда выбили. Заново забираем позиции». Военкор о ситуации под Запорожьем

Максим Столяров.  
07.11.2026 13:27
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Россия, Спецоперация


Российской армии приходится восстанавливать утраченные позиции, чтобы завершить окружение Орехова – крупнейшего укрепрайона ВСУ перед Запорожьем.

Об этом на своём канале рассказал военкор Павел Кукушкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российской армии приходится восстанавливать утраченные позиции, чтобы завершить окружение Орехова – крупнейшего укрепрайона ВСУ...

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«Восстанавливают наше преимущество вдоль Днепра, и двигаются по направлению к Запорожью в районе Степногорска и Приморского.

Эти населенные пункты мы уже освобождали, но летом нас оттуда выбили. Вот сейчас мы заново забираем эти позиции.

Эти населенные пункты обеспечивают нам фланг для того, чтобы уже физически перерезать единственную трассу, которая соединяет ореховский гарнизон всушников с «большой землей», с Запорожьем прежде всего.

Это трасса, которая идет на северо-запад через Юрковку. Мы идем сейчас к этой трассе, и находимся уже недалеко от нее. Огневой контроль частично мы осуществляем. Но пока этой трассой всушники могут пользоваться. Укрепрайон действительно достаточно серьезный, готовили его давно», – сказал Кукушкин.

«В центральной части Орехова идут достаточно серьезные бои. Наши парни в основном сейчас работают по логистике. А потом – полуохват. Осуществляется он двумя группировками: «Днепр» и «Восток». Эта группировка достаточно активно движется. Она уже перерезала вторую трассу, которая выходила из Орехова в сторону Новониколаевки, и там мы достаточно активно развиваем наступление.

Таким образом, мы оставляем узкий коридор для всушников севернее. Дальше у ВСУ будет возможность выйти только полями. И будут хорошей мишенью для БПЛА и артиллерии», – обрисовал обстановку военкор.

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English version :: Читать на английском «Летом нас оттуда выбили. Заново забираем позиции». Военкор о ситуации под Запорожьем

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