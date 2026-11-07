Попытка воевать наземными дронами провалилась

Максим Столяров.  
07.11.2026 19:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Во время битвы за Красный Лиман произошел эпизод, когда из-за нехватки личного состава ВСУ отправили на штурм почти три десятка наземных роботов, но потерпели неудачу.

Об этом на своём канале заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«В Лимане произошел случай, который говорит и о развитии техники, тактики. Но также точно он говорит о тяжелом положении, в котором украинская армия находится в связи с нехваткой личного состава.

На одном из участков продемонстрирована механизированная безлюдная атака 28 наземных робототехнических комплексов. Это механизированные тележки, которые под управлением операторов через «Старлинк» атаковали российские позиции. Они были вооружены кто пулеметом, кто гранатометом, по-всякому.

Но у них, – так же, как и у любой техники, – есть недостатки. Их видно хорошо с дронов. Они очень неспеша передвигаются. И оператор не имеет полного обзора», – сказал Ширяев.

Эксперт уверен, что в будущем это может стать ещё одним средством войны – например, для доставки к позициям противника систем РЭБ. Но сейчас такие дроны – всего лишь мишени.

«Обе стороны, российская и украинская, подают эту атаку, как результат. Украинцы говорят: вот смотрите, что у нас теперь есть. А обозреватели российские это представляют как неудачу ВСУ. Потому что все эти дроны перестреляли с воздуха.

А на Украине оправдываются, что эти дроны служили отвлекающим маневром от передвижения пехоты. Это – версия украинской стороны, абсолютно ничем не доказанная.

Потому что, если бы мы видели передвижение пехоты на другом участке успешное – тогда да. А так – это просто такая сентенция. Конечно, когда у тебя переколотили все твои дроны, ты должен придумать оправдание», – добавил обозреватель.

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