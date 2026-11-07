Украина концентрирует на передовой все боеспособные остатки ВСУ для того, чтобы спровоцировать Москву объявить мобилизацию.

Об этом на своём канале заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас украинская армия желает достигнуть определенных показателей даже по политическим мотивам, и всех бойцов, каких смогли собрать, сосредоточила на передовой линии. Всех из резервов, отовсюду вообще.

Такое возможно, но такой переход – фактически в наступление – связан всегда с большими потерями личного состава.

В то же время, на Украине сняли бронирование с мужчин даже на оборонных предприятиях. Это очень жесткий сигнал о том, что действительно проблемы с личным составом, люди нужны, тут уж никуда не денешься.

Но, если Украина не в состоянии перехватить стратегическую инициативу по всему фронту надолго, для чего сейчас такое резкое усилие? Может такое быть, что это стратегическое давление на Кремль.

Многократно говорилось о том, что планов массовой мобилизации в России не существует. Три месяца об этом говорили, но не состоялось, отменилось. И все как будто сейчас забыли, и не было ничего», – сказал Ширяев.