Директор Института Кеннона: «У нас нет сил на новую Ялту»

Игорь Шкапа.  
07.11.2026 19:34
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Соглашение между США и Россией  разделе мира на сферы влияния по типу Ялты-45 сегодня невозможно.

Об этом в эфире подкаста Russian Roulette на площадке вашингтонского Центра стратегических и международных исследований  заявил директор Института Кеннана при Центре Вильсона Майкл Киммидж, в прошлом сотрудник отдела планирования Госдепа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соглашение между США и Россией  разделе мира на сферы влияния по типу Ялты-45 сегодня...

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Эксперт заметил, что в 1945 году США и СССР стали двумя доминирующими на планете силами.

«В советской и американской мощи примерно в 1945 году есть своя уникальность. Это имеет очень мало общего с настоящим моментом. Поэтому ни Россия, ни Соединенные Штаты не могут в данный момент провернуть ничего подобного. Это один момент.

Но другой момент заключается в том, что администрация Трампа сделала определенные вещи, которые еще больше уменьшают роль или рычаги влияния, которыми США обладают в настоящий момент», – считает Киммидж.

По его словам, американское влияние в войне на Украине усилила бы тесная координация с Киевом и с американскими союзниками в Европе, но наблюдается прямо противоположное.

«США создавали всевозможные трения в трансатлантических отношениях и относились к Украине как к качели – иногда близко, иногда далеко. И в этом смысле США угрожают полностью вывести свои войска из Европы или минимизировать их присутствие в Европе.

Таким образом, мы видим, как американское влияние и американская мощь рассеиваются в тот момент, когда Трамп заявляет, что может в одиночку закончить войну. И по всем этим причинам мы сейчас не в Ялтинском моменте», – резюмировал Киммидж.

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English version :: Читать на английском Директор Института Кеннона: «У нас нет сил на новую Ялту»

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