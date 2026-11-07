Маловероятно, что проукраинские силы в окружении Дональда Трампа усилятся после довыборов в конгресс.

Об этом в эфире подкаста Russian Roulette на площадке вашингтонского Центра стратегических и международных исследований заявил директор Института Кеннана при Центре Вильсона Майкл Киммидж, в прошлом сотрудник отдела планирования Госдепа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, что Трамп обвиняет Украину в американских проблемах с топливом.

«Но это внутренняя политика. Таким образом, с одной стороны, у вас есть внутренняя политика, с другой — своего рода идеологический стратегический аргумент, который обесценивает Украину. А еще у вас есть то, что, вероятно, было бы крылом Помпео-Пенса в администрации Трампа в первый срок, которое выступает за Украину и пытается добиться как можно большего с имеющимися у них средствами. И я подозреваю, что Рубио, возможно, официально ближе к Вэнсу, а лично, вероятно, ближе к Рэдклиффу и ЦРУ. Думаю, что интересно поразмышлять о том, что промежуточные выборы могут сделать с этим треугольником. И, вероятно, они сделают Украину немного менее важной для внутренней политики», – говорит директор Институа Кеннона.

Он предполагает, что довыборы в конгресс, на которых победили демократы, могут ослабить электорат Вэнса