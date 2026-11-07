Мы так полезны, а Трамп не оценил! – стенания «правой руки» Ющенко

Вадим Москаленко.  
07.11.2026 13:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 4085
 
Война, Дзен, США, Украина


Дональд Трамп напрасно упрекает Украину, будто она мало даёт американцам взамен на помощь. Лучшего полигона для испытания оружия США нет в мире.

Об этом экс-глава секретариата украинского президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук заявил на канале «Анализируй», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп напрасно упрекает Украину, будто она мало даёт американцам взамен на помощь. Лучшего...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Надо искать эти точки соприкосновения, кроме того, что мы чрезвычайно интересны американскому истеблишменту пентагоновскому. Потому что тот опыт, который имеет украинская армия, не имеет ни одна армия мира. И когда Трамп говорит, что они ничего не получают, то это просто странно. …

Мы фактически без какого-то там особого уважения со стороны американцев, продемонстрировали им не раз новаторские подходы, и это полигон испытания оружия, то есть для американского военно-промышленного комплекса, для Пентагона, который уже не воевал 100 лет, который забыл, что такое боевые действия», – вещал Рыбачук.

«[Пентагон] каждый раз проигрывает в видеосимуляторах, когда там проводятся учения компьютерные. И было бы странно, ведь самое дорогое в мире – это испытание оружия.

У нас это проходит просто в боевых условиях. Посмотрите, как Корея поднялась на своих ракетах, которые сначала летели черти куда, а буквально за год – диктаторы это на ходу делают! Корея и американцы это понимают, Пентагон это должен понимать», – стенал бандеровец.

Читайте также: «Украина разозлила Трампа, подсунув фантик вместо конфеты»: Коболев о «ресурсной сделке»

Метки:

English version :: Читать на английском Мы так полезны, а Трамп не оценил! – стенания «правой руки» Ющенко

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора