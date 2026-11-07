«Давление на Зеленского усилится. Новый конгресс не спасет его» – спецкор The Washington Post
Сомнительно, что киевский режим получит необходимую ему поддержку от нового состава конгресса США, где в обеих палатах большинство получила Демпартия.
Об этом в эфире канала ZDF заявила немецкая журналистка, специальный корреспондент газеты The Washington Post по вопросам национальной безопасности Суад Мехеннет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Полагаю, давление на Зеленского действительно усилится. Думаю, предстоящие переговоры — встреча в Абу-Даби — будут весьма интересными. Давление на Зеленского будет расти, в том числе со стороны демократов. Прошу прощения, я имела в виду — после встречи в Абу-Даби.
Скажу так: даже среди демократов многие считают, что эта война непопулярна. Конечно, поддержка есть — она даже больше, чем та, что исходит от Трампа, но ведь и в Германии цены выросли. Об этом тоже нельзя забывать. И здесь есть партии, которые утверждают, что виной тому — война в Украине. Вы прекрасно понимаете: чем дольше длится эта война, тем дороже она нам обходится», – сказала журналистка.
По ее словам, какое-то решение должно быть найдено.
«Вопрос в том, будет ли это военное решение? И возможно ли оно вообще, если новый состав конгресса не особо стремится к более активному военному вмешательству за пределами Америки. Это касается Ирана, но относится и к другим конфликтам. Многие люди — так же, как [первый мусульманин в истории верхней палаты конгресса] Абдул Эль-Сайед и другие недавно избранные законодатели говорят об этом совершенно определённо. Честно говоря, я не уверена, что Украина получит от нового состава конгресса ту поддержку, которая ей действительно необходима», – заявила Мехеннет.
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